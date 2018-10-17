Мотоцикл столкнулся с легковушкой. В Москве в ДТП погибла популярный блогер

Новости России. В Москве в аварии погибла Ольга Петров – популярный блогер.

По информации РЕН ТВ, ДТП произошло тринадцатого октября. Авария случилась на Рублево-Успенском шоссе в российской столице.

Девушка управляла мотоциклом, который столкнулся с легковушкой. Ольга скончалась на месте ДТП.

Ольга Петров была известным мотоблогером. На ее страницу в Instagram подписаны около 64 тысяч человек.

Осенью минувшего года российский видеоблогер Арслан Валеев умер от укуса ядовитой змеи.