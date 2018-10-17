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Мотоцикл столкнулся с легковушкой. В Москве в ДТП погибла популярный блогер

17 октября 2018 07:16
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Новости России. В Москве в аварии погибла Ольга Петров – популярный блогер.

По информации РЕН ТВ, ДТП произошло тринадцатого октября. Авария случилась на Рублево-Успенском шоссе в российской столице.

Девушка управляла мотоциклом, который столкнулся с легковушкой. Ольга скончалась на месте ДТП.

Ольга Петров была известным мотоблогером. На ее страницу в Instagram подписаны около 64 тысяч человек.

Осенью минувшего года российский видеоблогер Арслан Валеев умер от укуса ядовитой змеи.

Это произошло во время прямой трансляции (читать далее). 

# Авария в России # калейдоскоп # Ольга Петров

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