«Летим дальше, и вот наша новая песня». Группа «Без билета» плывёт на плотах и говорит «спасибо» любимым и друзьям
Новости Беларуси. В сети набирает популярность новый клип группы «Без билета».
Видео на песню «Пепел» в соцсетях и на официальном YouTube-канале группы уже посмотрели более 25 тысяч раз.
Как сообщают сами музыканты в Instagram, этой песней они хотели бы сказать «спасибо» своим любимым и друзьям.
Виталий Артист:
Летим дальше, и вот наша новая песня!
Фото: instagram.com/bezbiletaofficial
Поклонники оценили новую работу исполнителей и отметили, что она не похожа на предыдущие песни.
«Хороший клип, чёткая песня и красивая природа, смотрите – не пожалеете...»,
«Ребята молодцы, в необычном стиле исполняют, это классно!»,
«Браво! Нет слов. Все очень понравилось! Продолжайте в том же духе».
Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial
Автором идеи видео является солист группы Виталий Артист. Как отметил в соцсетях Максим Малахов, который занимался монтажом клипа, получился «симбиоз волшебной музыки, чарующего текста, харизмы Виталия Артиста и группы «Без Билета».
Максим Малахов:
В моей работе есть много плюсов, за которые я её люблю. И дело тут не в том, что есть возможность участвовать в самых разных проектах, кататься по городам и весям, знакомиться с интересными и не очень людьми.
Один из таких плюсов возможность работать над новым клипом «Без Билета» и слушать композицию ещё задолго до официального релиза, а уж увидеть то, что получилось ещё до того как увидит сам Виталий Артист – вообще бесценно.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial
Ролик снимали в Беларуси. Судя по геолокации «Белая церковь» в соцсетях ролик снимали в Витебской области. В клипе артисты плывут на плотах и поют лирическую композицию.
Композиция «Пепел» является вторым синглом группы после выхода альбома «Маяк» весной этого года.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial
Также «безбилетники» сообщили, что отправляются в большой тур по Беларуси, который закончится в феврале концертом в Минске.
А на этих выходных группа выступала на ночном концерте в минском метро. Его телеверсию можно будет скоро увидеть на телеканале РТР-Беларусь.
Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро (читать далее).