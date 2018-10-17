«Летим дальше, и вот наша новая песня». Группа «Без билета» плывёт на плотах и говорит «спасибо» любимым и друзьям

Новости Беларуси. В сети набирает популярность новый клип группы «Без билета». Видео на песню «Пепел» в соцсетях и на официальном YouTube-канале группы уже посмотрели более 25 тысяч раз. Как сообщают сами музыканты в Instagram, этой песней они хотели бы сказать «спасибо» своим любимым и друзьям. Виталий Артист:

Летим дальше, и вот наша новая песня!

Фото: instagram.com/bezbiletaofficial

Поклонники оценили новую работу исполнителей и отметили, что она не похожа на предыдущие песни. «Хороший клип, чёткая песня и красивая природа, смотрите – не пожалеете...﻿», «Ребята молодцы, в необычном стиле исполняют, это классно!﻿», «Браво! Нет слов. Все очень понравилось! Продолжайте в том же духе».

Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial

Автором идеи видео является солист группы Виталий Артист. Как отметил в соцсетях Максим Малахов, который занимался монтажом клипа, получился «симбиоз волшебной музыки, чарующего текста, харизмы Виталия Артиста и группы «Без Билета». Максим Малахов:

В моей работе есть много плюсов, за которые я её люблю. И дело тут не в том, что есть возможность участвовать в самых разных проектах, кататься по городам и весям, знакомиться с интересными и не очень людьми.

Один из таких плюсов возможность работать над новым клипом «Без Билета» и слушать композицию ещё задолго до официального релиза, а уж увидеть то, что получилось ещё до того как увидит сам Виталий Артист – вообще бесценно.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial

Ролик снимали в Беларуси. Судя по геолокации «Белая церковь» в соцсетях ролик снимали в Витебской области. В клипе артисты плывут на плотах и поют лирическую композицию. Композиция «Пепел» является вторым синглом группы после выхода альбома «Маяк» весной этого года.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial