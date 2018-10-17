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«Летим дальше, и вот наша новая песня». Группа «Без билета» плывёт на плотах и говорит «спасибо» любимым и друзьям

17 октября 2018 10:57
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Новости Беларуси. В сети набирает популярность новый клип группы «Без билета».

Видео на песню «Пепел» в соцсетях и на официальном YouTube-канале группы уже посмотрели более 25 тысяч раз.

Как сообщают сами музыканты в Instagram, этой песней они хотели бы сказать «спасибо» своим любимым и друзьям.

Виталий Артист:
Летим дальше, и вот наша новая песня!

«Летим дальше, и вот наша новая песня». Группа «Без билета» плывёт на плотах и говорит «спасибо» любимым и друзьям-1

Фото: instagram.com/bezbiletaofficial

Поклонники оценили новую работу исполнителей и отметили, что она не похожа на предыдущие песни.

«Хороший клип, чёткая песня и красивая природа, смотрите – не пожалеете...﻿»,

«Ребята молодцы, в необычном стиле исполняют, это классно!﻿»,

«Браво! Нет слов. Все очень понравилось! Продолжайте в том же духе».

«Летим дальше, и вот наша новая песня». Группа «Без билета» плывёт на плотах и говорит «спасибо» любимым и друзьям-4

Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial

Автором идеи видео является солист группы Виталий Артист. Как отметил в соцсетях Максим Малахов, который занимался монтажом клипа, получился «симбиоз волшебной музыки, чарующего текста, харизмы Виталия Артиста и группы «Без Билета».

Максим Малахов:
В моей работе есть много плюсов, за которые я её люблю. И дело тут не в том, что есть возможность участвовать в самых разных проектах, кататься по городам и весям, знакомиться с интересными и не очень людьми.
Один из таких плюсов возможность работать над новым клипом «Без Билета» и слушать композицию ещё задолго до официального релиза, а уж увидеть то, что получилось ещё до того как увидит сам Виталий Артист – вообще бесценно.

«Летим дальше, и вот наша новая песня». Группа «Без билета» плывёт на плотах и говорит «спасибо» любимым и друзьям-7

Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial

Ролик снимали в Беларуси. Судя по геолокации «Белая церковь» в соцсетях ролик снимали в Витебской области. В клипе артисты плывут на плотах и поют лирическую композицию.

Композиция «Пепел» является вторым синглом группы после выхода альбома «Маяк» весной этого года.

«Летим дальше, и вот наша новая песня». Группа «Без билета» плывёт на плотах и говорит «спасибо» любимым и друзьям-10

Скриншот из видео со страницы instagram.com/bezbiletaofficial

Также «безбилетники» сообщили, что отправляются в большой тур по Беларуси, который закончится в феврале концертом в Минске.

А на этих выходных группа выступала на ночном концерте в минском метро. Его телеверсию можно будет скоро увидеть на телеканале РТР-Беларусь.

Показываем закулисье первого в Минске концерта на платформе метро (читать далее).

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Виталий Артист # Фотофакт

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