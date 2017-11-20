Прямой эфир

Блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из минских кафе

20 ноября 2017 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Популярных белорусских блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из столичных кафе в центре города из-за того, что молодые люди были одеты в спортивные костюмы.  

Об инциденте девушка рассказала на странице в социальной сети. По словам Годуновой, их не пустили, потому что они были не модные.

После рассказа блогеров, их подписчики атаковали страницу кафе в Instagram, где писали, что администраторы неправы и что в 2017 году не должно быть ограничений по внешнему виду.

Блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из минских кафе-1

Фото: instagram.com/juliagodunova

От имени официального аккаунта представители кафе отвечали некоторым пользователям, что молодых людей пустили не потому, что они не модные, а из-за того, что существует определенный дресс-код.

«Дело не в моде, а в определенных правилах, действующих в ресторане: в выходные дни в ресторане музыкальная программа, люди приходят провести красиво время, отпраздновать какое-либо событие, готовятся к вечеру, нарядно одеваются! В ресторан не пускают только в спортивной одежде! Кэжуал – пожалуйста, джинсы, рубашки, брюки, джемпера – можно! Спорт – нельзя!»

У Влада Бумаги более 2 миллионов подписчиков на YouTube, а у Юли Годуновой – 375 тысяч.

Влад Бумага, J:Tsmok, Юлия Годунова: блогеры Беларуси о своей популярности

# Интернет # Фотофакт # калейдоскоп # Юлия Годунова # Влад Бумага

Другие новости рубрики

Все новости
20-летняя красавица из Индии стала «Мисс мира 2017». Что известно о победительнице
18 ноября 2017 16:50

20-летняя красавица из Индии стала «Мисс мира 2017». Что известно о победительнице

Фотофакт. Пугачева и Галкин обвенчались
18 ноября 2017 13:17

Фотофакт. Пугачева и Галкин обвенчались

The Weeknd стал самой богатой знаменитостью до 30 лет
17 ноября 2017 14:45

The Weeknd стал самой богатой знаменитостью до 30 лет