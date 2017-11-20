Блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из минских кафе

Новости Беларуси. Популярных белорусских блогеров Влада Бумагу и Юлю Годунову не пустили в одно из столичных кафе в центре города из-за того, что молодые люди были одеты в спортивные костюмы.

Об инциденте девушка рассказала на странице в социальной сети. По словам Годуновой, их не пустили, потому что они были не модные.

После рассказа блогеров, их подписчики атаковали страницу кафе в Instagram, где писали, что администраторы неправы и что в 2017 году не должно быть ограничений по внешнему виду.