20-летняя красавица из Индии стала «Мисс мира 2017». Что известно о победительнице

Новости мира. Имя самой красивой девушки мира назвали в Китае. Мануши Чхиллар стала обладательницей титула «Мисс мира 2017». На форуме красоты девушка представляла Индию.



Источник фото: instagram.com/missindiaorg/



Ее родители – медики. Когда пришло время выбирать профессию, Мануши приняла решение сразу. Пойти по стопам родителей она хотела еще в детстве.

Мануши Чхиллар мечтает стать кардиохирургом и намерена открыть сеть благотворительных сельских больниц. Брюнетка увлекается полетами на параплане, классическими индийскими танцами и рисованием. Красавица владеет английским и хинди. Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет (много фото здесь).



Мануши с родителями. Источник: instagram.com/missindiaorg/