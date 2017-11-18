20-летняя красавица из Индии стала «Мисс мира 2017». Что известно о победительнице

Новости мира. Имя самой красивой девушки мира назвали в Китае. Мануши Чхиллар стала обладательницей титула «Мисс мира 2017». На форуме красоты девушка представляла Индию.
Новости мира. Имя самой красивой девушки мира назвали в Китае. Мануши Чхиллар стала обладательницей титула «Мисс мира 2017». На форуме красоты девушка представляла Индию.
Источник фото: instagram.com/missindiaorg/
Ее родители – медики. Когда пришло время выбирать профессию, Мануши приняла решение сразу. Пойти по стопам родителей она хотела еще в детстве.
Мануши Чхиллар мечтает стать кардиохирургом и намерена открыть сеть благотворительных сельских больниц. Брюнетка увлекается полетами на параплане, классическими индийскими танцами и рисованием. Красавица владеет английским и хинди.
Мисс мира: как выглядели победительницы конкурса последних лет (много фото здесь).
Мануши с родителями. Источник: instagram.com/missindiaorg/
Второе место на престижном конкурсе заняла мексиканка Андреа Мезе, на третьем месте – Стефани Хилл из Великобритании.
В грандиозном шоу приняли участие красавицы из 118 стран.
Мы собрали десять фото самой красивой девушки в мире. А здесь рассказываем, чем отличаются самые рейтинговые конкурсы красоты – «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».