Влад Бумага, J:Tsmok, Юлия Годунова: блогеры Беларуси о своей популярности
Они не боятся выглядеть глупыми перед камерой, показать, как они живут, играют, веселятся или танцуют. Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?
Влогинг или ведение видеоблога – занятие совсем непонятное нашим бабушкам, но популярное среди детей и подростков. Снять ролик на любую тему, смонтировать, выложить в Интернет… А ещё набрать несколько тысяч просмотров и заветных «пальцев вверх» – вот здесь то и нужно постараться! Например, показать то, что обычно остаётся за кадром.
Иван 17 лет. Однажды юноша прочитал материал про видеоблогеров и решил сделать свой канал. Так интернет-зрители познакомились с J:Tsmok.
Иван Мисуно, видеоблогер:
Зараз ходзім туды і сюды. Потым пабачыце, як на мантажы атрымалася.
Иван Мисуно:
Мой канал – проста пацешныя цікавыя відэа на беларускай мове на розныя тэматыкі. Кожнае відэа пішацца па дублях, аднак гэта праходзіць хутка. Падаецца, што здымаеш хвілін 5-10, а насамрэч – гадзіна-паўтары.
Интроверт Иван с каждой записью пытается себя перебороть. Например, для съёмки ролика «Минск наоборот» пришлось идти спиной вперед, несмотря на косые взгляды прохожих. А в одном из челленджей – бросить вызов своим друзьям.
Иван Мисуно:
Гэты было яечнае мовазнаўства. Сэнс у тым, што рыхтуецца некалькі словаў на рускай мове, якія трэба перакласці на беларускую мову. І калі ты не перакладеш, табе б’юць яйкам па галаве. Я не атрымаў нівобнага яйка на сваю галаву, але яны вырашылі што гэта няшчыра.
А Влад бросил вызов 1 600 000 подписчикам своего канала!
Влад Бумага, видеоблогер:
Сегодня мы будем делать 24 часа челлендж. Суть в том, чтобы остаться в заведении после его закрытия. Для этого мы выбрали батутную арену.
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Видео набрало больше 9 миллионов просмотров! Словно каждый белорус хотя бы раз видел данный ролик.
Влад Бумага, видеоблогер:
Одно время мы скрывали этот вопрос. Ну да, мы сделали совместное видео с батутной ареной.
Влад Бумага и Юля Годунова ведут свои каналы около двух лет. У девушки уже 270 тысяч подписчиков. А парню только за 2 месяца удалось собрать вокруг своей виртуальной жизни миллион зрителей! В честь чего он даже сделал татуировку псевдонима на ладони.
Юля Годунова, видеоблогер:
Я рассказываю про свою жизнь. Ничего особенного не делаю, как мне кажется. Люди, которым одиноко или скучно становится, заходят ко мне на канал. То есть я как друг из Интернета.
Влад Бумага:
Я делаю, мне кажется это крутым, мне кажется, это должно понравиться. Загружаю. Людям действительно это нравится. Наверное, какое-то видение есть.
Сами себе режиссёры и сценаристы! Ребята записывают пародии и кавер-версии на популярные композиции, десятиминутные импровизации и полезные советы.
Влад Бумага:
Я люблю подумать перед тем, как писать. Были видео, в которые я переписывал на листик и слово в слово диктовал на камеру. У меня на канале даже есть скрытые ролики, которые мы сняли, смонтировали, но так как я там в зимней куртке, уже неинтересно выкладывать. Один из челленджей я переснимал через неделю. Маленькая камера была, экш-камера, которую можно как видеорегистратор использовать, там есть такой режим. Я первый раз использовал экш-камру, снимал в этом режиме. Когда увидел – у меня зацикленное видео было и куски по минуте. Всё, что я снимал целую ночь, у меня пропало.
Влада и Юлю узнают на столичных улицах, а фанвстречи собирают тысячи молодых людей. Видеоблогеры превратили ведение канала в определенный стиль жизни. Главное – не перепутать виртуальность с реальностью.
Елена Новикова, психолог:
Видеоблог можно снимать с 4-5 лет, очень круто, когда это становится единым делом пап с дочками или сыновьями, которые что-то чинят, ремонтируют – в этом нет проблемы. Проблема – если это единственное увлечение в жизни.
Родные не понимали юных видеоблогеров, но принимали и поддерживали. Ребята верили в своё творчество и всегда брали с собой видеокамеру!