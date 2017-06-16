Влад Бумага, J:Tsmok, Юлия Годунова: блогеры Беларуси о своей популярности

Они не боятся выглядеть глупыми перед камерой, показать, как они живут, играют, веселятся или танцуют. Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы? Влогинг или ведение видеоблога – занятие совсем непонятное нашим бабушкам, но популярное среди детей и подростков. Снять ролик на любую тему, смонтировать, выложить в Интернет… А ещё набрать несколько тысяч просмотров и заветных «пальцев вверх» – вот здесь то и нужно постараться! Например, показать то, что обычно остаётся за кадром.

Иван 17 лет. Однажды юноша прочитал материал про видеоблогеров и решил сделать свой канал. Так интернет-зрители познакомились с J:Tsmok.

Иван Мисуно, видеоблогер:

Зараз ходзім туды і сюды. Потым пабачыце, як на мантажы атрымалася.

Иван Мисуно:

Мой канал – проста пацешныя цікавыя відэа на беларускай мове на розныя тэматыкі. Кожнае відэа пішацца па дублях, аднак гэта праходзіць хутка. Падаецца, што здымаеш хвілін 5-10, а насамрэч – гадзіна-паўтары. Интроверт Иван с каждой записью пытается себя перебороть. Например, для съёмки ролика «Минск наоборот» пришлось идти спиной вперед, несмотря на косые взгляды прохожих. А в одном из челленджей – бросить вызов своим друзьям.

Иван Мисуно:

Гэты было яечнае мовазнаўства. Сэнс у тым, што рыхтуецца некалькі словаў на рускай мове, якія трэба перакласці на беларускую мову. І калі ты не перакладеш, табе б’юць яйкам па галаве. Я не атрымаў нівобнага яйка на сваю галаву, але яны вырашылі што гэта няшчыра. А Влад бросил вызов 1 600 000 подписчикам своего канала!

Влад Бумага, видеоблогер:

Сегодня мы будем делать 24 часа челлендж. Суть в том, чтобы остаться в заведении после его закрытия. Для этого мы выбрали батутную арену. 3 тысячи фанатов «Бумаги» в одном месте: факты о минском видеоблогере Владе Бумаге (подробности).

Видео набрало больше 9 миллионов просмотров! Словно каждый белорус хотя бы раз видел данный ролик. Влад Бумага, видеоблогер:

Одно время мы скрывали этот вопрос. Ну да, мы сделали совместное видео с батутной ареной. Влад Бумага и Юля Годунова ведут свои каналы около двух лет. У девушки уже 270 тысяч подписчиков. А парню только за 2 месяца удалось собрать вокруг своей виртуальной жизни миллион зрителей! В честь чего он даже сделал татуировку псевдонима на ладони.

Юля Годунова, видеоблогер:

Я рассказываю про свою жизнь. Ничего особенного не делаю, как мне кажется. Люди, которым одиноко или скучно становится, заходят ко мне на канал. То есть я как друг из Интернета. Влад Бумага:

Я делаю, мне кажется это крутым, мне кажется, это должно понравиться. Загружаю. Людям действительно это нравится. Наверное, какое-то видение есть.

Сами себе режиссёры и сценаристы! Ребята записывают пародии и кавер-версии на популярные композиции, десятиминутные импровизации и полезные советы.

Влад Бумага:

Я люблю подумать перед тем, как писать. Были видео, в которые я переписывал на листик и слово в слово диктовал на камеру. У меня на канале даже есть скрытые ролики, которые мы сняли, смонтировали, но так как я там в зимней куртке, уже неинтересно выкладывать. Один из челленджей я переснимал через неделю. Маленькая камера была, экш-камера, которую можно как видеорегистратор использовать, там есть такой режим. Я первый раз использовал экш-камру, снимал в этом режиме. Когда увидел – у меня зацикленное видео было и куски по минуте. Всё, что я снимал целую ночь, у меня пропало. Влада и Юлю узнают на столичных улицах, а фанвстречи собирают тысячи молодых людей. Видеоблогеры превратили ведение канала в определенный стиль жизни. Главное – не перепутать виртуальность с реальностью.