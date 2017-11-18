Фотофакт. Пугачева и Галкин обвенчались

Новости России. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин обвенчались. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Галкин. Он разместил короткое видео из собора.

Под этой записью поклонники оставляют поздравления. Паре желают любви и крепкого здоровья.

Алла Борисовна на своей странице в социальной сети поблагодарила за поздравления. И отметила, что это «осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней».

Алла Пугачева, запись в Instagram:

Спасибо всем за поздравления! Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней.

Господи! Продли мою счастливую жизнь ,как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей.

Двойняшки Гарри и Лиза появились на свет в 2013 году (подробности). Алла Пугачева и Максим Галкин часто публикуют видео, на которых запечатлены дети. Пользователи в восторге. Они отмечают, что Лиза – мамина копия. Мини-репортажи набирают тысячи просмотров и сотни комментариев.

Напомним, венчание – второе грандиозное торжество в семье Примадонны за этот год. Летом женился старший внук Аллы Борисовны – Никита Пресняков (что публиковали гости в соцсетях – здесь подробнее).