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Блогер в 89 лет. Как бабушка Зина из Минска ломает стереотипы?

14 мая 2019 14:07
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Новости Беларуси. Чтобы стать Instagram-звездой не обязательно быть знаменитостью. Вполне можно быть самой собой. Это доказывает 89-летняя минчанка ростом в 140 см, которая стала блогером.  

Блогер в 89 лет. Как бабушка Зина из Минска ломает стереотипы?-1

Фото: instagram.com/blogerzin  

Первой публикацией бабушки стал ролик, на котором она пробует суши. Блогер осталась недовольна и посоветовала вместо них есть борщ и отбивные.  

Блогер в 89 лет. Как бабушка Зина из Минска ломает стереотипы?-4

Фото: instagram.com/blogerzin  

В последующих публикациях минчанка танцует, готовит, посещает рестораны и салоны красоты, поёт, сражается на палках и, конечно, трудится на даче.  

Бабушка-блогер: в свои 68 она не побоялась открыться миру и с юмором делится советами в социальных сетях!  

Популярность бабушки Зины легко можно понять. Глядя на неё, невольно вспоминаешь о своих бабушках. Кстати, у минчанки есть и YouTube-канал, на котором видео набирают от 4,5 тысяч до 402 тысяч просмотров.  

Блогер в 89 лет. Как бабушка Зина из Минска ломает стереотипы?-7

Фото: instagram.com/blogerzin  

Последний на данный момент ролик набрал более 50 тысяч просмотров. На кадрах бабушке Зине делают макияж и красивую причёску. После этого блогер примеряет разные наряды и фотографируется.  

Блогер в 89 лет. Как бабушка Зина из Минска ломает стереотипы?-10

Фото: instagram.com/blogerzin  

Кстати, в Минске не так уж мало жительниц, которые в свои «немножко за 55» ведут активную жизнь. Например, выступают на модных показах.  

Отдельно мы поговорили с моделью Ольгой Шатыко – здесь подробнее.  

# Бабушки # калейдоскоп # Бабушка Зина # Видеофакт

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