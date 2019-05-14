Блогер в 89 лет. Как бабушка Зина из Минска ломает стереотипы?

Новости Беларуси. Чтобы стать Instagram-звездой не обязательно быть знаменитостью. Вполне можно быть самой собой. Это доказывает 89-летняя минчанка ростом в 140 см, которая стала блогером.
Новости Беларуси. Чтобы стать Instagram-звездой не обязательно быть знаменитостью. Вполне можно быть самой собой. Это доказывает 89-летняя минчанка ростом в 140 см, которая стала блогером.
Фото: instagram.com/blogerzin
Первой публикацией бабушки стал ролик, на котором она пробует суши. Блогер осталась недовольна и посоветовала вместо них есть борщ и отбивные.
Фото: instagram.com/blogerzin
В последующих публикациях минчанка танцует, готовит, посещает рестораны и салоны красоты, поёт, сражается на палках и, конечно, трудится на даче.
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Популярность бабушки Зины легко можно понять. Глядя на неё, невольно вспоминаешь о своих бабушках. Кстати, у минчанки есть и YouTube-канал, на котором видео набирают от 4,5 тысяч до 402 тысяч просмотров.
Фото: instagram.com/blogerzin
Последний на данный момент ролик набрал более 50 тысяч просмотров. На кадрах бабушке Зине делают макияж и красивую причёску. После этого блогер примеряет разные наряды и фотографируется.
Фото: instagram.com/blogerzin
Кстати, в Минске не так уж мало жительниц, которые в свои «немножко за 55» ведут активную жизнь. Например, выступают на модных показах.
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