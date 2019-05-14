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Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе

14 мая 2019 12:36
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Тель-Авив готовится принять конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Представительница Беларуси ЗЕНА с песней «Like It» выступит в первом полуфинале.  

«Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»?  

В песенном конкурсе Беларусь участвует с 2004 года. За это время 14 исполнителей выступили на сцене «Евровидения». В финал удалось пройти лишь пять раз – в 2007, 2010, 2013, 2014 и 2017 годах.

Мы вспоминаем всех белорусских участников «Евровидения» и их результаты. 

2004 год (Турция)
Кто: Александра и Константин
Результат: 19 место в полуфинале, в финал не прошли

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-1

Первый опыт участия нашей страны в этом музыкальном конкурсе. Англоязычная песня «My Galileo» в исполнении модерн-фолк дуэта Александра и Константин не прошла в финал. На бэк-вокале у исполнителей тогда был молодой певец Петр Елфимов.

На «Звездном ринге» через шесть лет после выступления исполнители признались, что больше не хотели бы участвовать в отборе на конкурс.

Александра, участница дуэта Александра и Константин:
Надо предоставить шансы молодым исполнителям. Зачем занимать чье-то место по два раза. Один раз съездили, реализовали свои возможности, теперь пускай кто-нибудь другой едет.

2005 год (Украина)
Кто: Анжелика Агурбаш
Результат: 13 место в полуфинале, в финал не прошла

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-4

Фото: instagram.com/angelicaagurbash

Один из самых дорогих белорусских номеров за всю историю участия страны в конкурсе. На сцене певица сменила три платья, одно из которых по слухам стоило 40 тысяч долларов. К тому же в рамках промотура перед выступлением Агурбаш посетила 26 стран. Номер певице ставила интернациональная команда – песню «Love Me Tonight» написали греческие авторы, продюсером стал Филипп Киркоров, над образами работал дизайнер Валентин Юдашкин, а танцевальной частью занимался всемирноизвестный хореограф, с которым до Анжелики работала Мадонна и Селин Дион. 

2006 год (Греция)
Кто: Полина Смолова
Результат: 22 место в полуфинале, в финал не прошла

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-7

Фото: instagram.com/polinuschka

Третья попытка пройти в финал «Евровидения» тоже оказалась неудачной. Полина Смолова с англоязычной песней «Мама» заняла предпоследнее место в полуфинале. Над образом работал дизайнер Иван Айплатов – на сцене певица была в коротком и ярком наряде. По ее словам, это был образ «взбалмошной девчонки», но в том году Европа отдала предпочтение финским рокерам Lordi.

2007 год (Финляндия)
Кто: Дмитрий Колдун
Результат: 4 место в полуфинале, 6 место в финале

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-10

С NaviBand. Фото: instagram.com/koldunmedia

Лучшее выступление представителя Беларуси на музыкальном конкурсе. Подготовкой исполнителя, как и два года назад, занимался Филипп Киркоров. Он не только продюссировал Колдуна, но и был соавтором евровизийной песни «Work Your Magic». Успех минималистичного номера в черно-белой гамме с сильным вокалом Колдуна пока никому из белорусских артистов повторить не удалось.

2008 год (Сербия)
Кто: Руслан Алехно
Результат: 17 место в полуфинале, в финал не прошел

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-13

Фото: instagram.com/ruslan_alehno

После прошлогоднего успеха, продюсеры попытались отправить исполнителя и песню, которые бы смогли повторить или даже улучшить результат. В номере на песню «Аsta La Vista» певец вместе с подтанцовкой балансировали на светящихся шарах, а номер в конце завершался фейерверком. Номер готовила команда из Греции. Интересно, что среди клипов участников на конкурсные песни видео Алехно признали лучшим. Победу в 2008 году одержал Дима Билан, который во второй раз участвовал в конкурсе.

2009 год (Россия)
Кто: Петр Елфимов
Результат: 13 место в полуфинале, в финал не прошел

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-16

Фото: instagram.com/petrelfimov

Спустя пять лет Петр снова появился на сцене конкурса: теперь как участник. Несмотря на то, что многие представители СМИ пророчили Елфимову место в финале, певец не смог пройти дальше полуфинала. Известно, что после выступления певец был доволен тем, как все прошло. Несмотря на то, что до поездки на «Евровидение» о нем говорили больше как о рок-исполнителе, артист рискнул поучаствовать в поп-конкурсе.

Петр Елфимов, певец:
Это было осознанное решение попробовать себя как участника «Евровидения». Слишком много было разговоров по поводу того, что Елфимов боится облажаться. Елфимов облажаться не боится.

Однако победу норвежца Александра Рыбака белорусы приняли как свою – ведь музыкант провел детство в Минске.

В 2018 Рыбак снова пробует силы на «Евровидении», чтобы поделиться своей музыкой с миром. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену конкурса (читайте здесь). 

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-19

Александр Рыбак. Фото: instagram.com/rybakofficial

2010 год (Норвегия)
Кто: группа 3+2
Результат: 9 место в полуфинале, 24 место в финале

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-22

Фото: Reuters

Второй раз в финал прошла группа 3+2, участники которой – солисты президентского оркестра. Музыку к конкурсной песне – «Butterflies» написал российский композитор Максим Фадеев, а на сцене играл на рояле шведский музыкант Роберт Уэллс. Фишкой номера были раскрывающиеся крылья бабочек за спинами девушек-исполнительниц.

Артем Михаленко, участник группы 3+2:
Когда открывались крылья, это сопровождалось просто бурей эмоций — это были тысячи фотовспышек и восклицаний людей. Хотели сделать красиво, искренне и подарить людям частичку счастья, эмоций.

2011 год (Германия)
Кто: Анастасия Винникова
Результат: 14 место в полуфинале, в финал не прошла

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-25

Девушка исполнила песню «I love Belarus» композитора Евгения Олейника. Певица признавалась, что эта композиция ей по душе. «Волнение в общем целиком, это присуще каждому, и это нормально. Песня моя мне очень нравится. Мне кажется, нужно верить в то, что ты делаешь, чтобы донести до слушателей идею». Однако очередная попытка покорить финал конкурса не была успешной.

2012 год (Азербайджан)
Кто: Litesound
Результат: 16 место в полуфинале, в финал не прошли

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-28

Фото: instagram.com/litesound

Братья Дмитрий и Владимир Карякины с песней «We Are the Heroes» смогли занять только 16 место в полуфинале. Им, как и Петру Елфимову, многие пророчили место в финале конкурса, но зрители решили иначе. На вопрос в программе «Звездный ринг» о том, не боится ли группа проиграть, один из братьев ответил, что они не загадывают, а просто верят, надеются и борются.

Дмитрий Карякин, певец:
Если скалолаз ползет на скалу, срывается, то совершенно нормально, что он разбивается. Есть, конечно, страховка, но все равно – имидж крутого скалолаза потерян. Когда он туда лезет, он не думает, как он будет падать. То же самое и здесь. Поэтому мы тоже не думаем об этом.

2013 год (Швеция)
Кто: Алена Ланская
Результат: 7 место в полуфинале, 16 место в финале

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-31

Фото: instagram.com/eurovision_iconic

Третий раз белорусскому участнику покорился финал в 2013 году, когда Алена Ланская с песней «Solayoh» смогла занять 7 место в полуфинале. Особенно запомнился номер певицы – огромный двухметровый светящийся шар, зажигательные танцы и платье, полностью украшенное кристаллами Сваровски, стоимостью 10 тысяч евро и весом в 5 кг.

Алена Ланская, певица:
Солео... Для кого-то это место, для кого-то планета, для кого-то это миг. В моем понимании «Солео» – это планета, где живут добрые счастливые люди, которые верят в чудеса, где постоянно звучит музыка. И все, что со мной сейчас происходит, то, что я являюсь представителем на «Евровидении» от Беларуси – это огромное чудо. Это огромный результат, к которому я шла долгие годы, в который вложено много трудов.

2014 год (Дания)
Кто: ТЕО
Результат: 5 место в полуфинале, 16 место в финале

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-34

Фото: instagram.com/teo_esc

Впервые Беларусь два раза подряд попала в финал «Евровидения». В 2014 году это случилось благодаря зажигательной песне «Cheesecake». На сцене певец и его подтанцовка появились в классических костюмах, белых рубашках, бабочках. И конечно всем запомнилась «фирменная» походка ТЕО во время номера. Первое место в том году занял австрийский исполнитель Кончита Вурст.

2015 год (Австрия)
Кто: Uzari и Maimuna
Результат: 12 место в полуфинале, в финал не прошли

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-37

Фото: ctv.by

Исполнители, которые лидировали в рейтинге самых красивых участников конкурса в тот год, не смогли пройти в финал. Дуэт с песней «Time» занял в полуфинале 12 место. В номере Маймуна играла на скрипке в белом платье от белорусских дизайнеров, а Юзари пел. 

Юзари, певец: 
Наша песня о тех людях, которые борются, борются за жизнь. Наша песня посвящена тем людям, у которых время на счету. Чем проще ты подаешь глобальную идею, тем сильнее она прозвучит.

2016 год (Швеция)
Кто: IVAN
Результат: 12 место в полуфинале, в финал не прошел

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-40

Фото: instagram.com/ivanov_singer

Песню «Help You Fly» для Ивана написал российский композитор Виктор Дробыш, который заявил, что парень очень талантливый. Планировалось, что на сцене исполнитель будет голый и в компании живых волков, но волки оказались лишь проекцией на экране. В программе «Простые вопросы» 21-летний исполнитель признался, о чем думает перед конкурсом.

IVAN, певец:
Я ставлю цель, как и вся команда, быть честным перед самим собой, то есть сделать максимально все для максимального результата.

2017 год (Украина)
Кто: Naviband
Результат: 9 место в полуфинале, 19 место в финале

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-43

Фото: instagram.com/naviband

Представители Беларуси в пятый раз прошли в финал «Евровидения» в 2017 году. Группа Naviband исполнила песню на родном языке «Гісторыя майго жыцця». Naviband на протяжении всей конкурсной недели были настоящими хитмейкерами. Их «Хэй! Хэй!» запомнили и полюбили сразу.

Однако самым ярким моментом выступления стал поцелуй Артема и Ксении в финале «Евровидения». Ребята раскрыли для зрителей тайну – они муж и жена.

Артем Лукьяненко, группа «Naviband»:
Тры гады таму мы жартавалі, калі мы раскажам журналістам, што мы разам. А давай, калі мы будзем у фінале. Тады мы зможам раскрыць увесь сакрэт.

1 мая 2018 года у Ксении и Артема родился сын. Пара опубликовала трогательные фото из роддома (читать далее).  

2018 год (Португалия) 
Кто: Alekseev 
Результат: 16 место в полуфинале, в финал не прошел 

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе-46

Фото: eurovision.tv

Украинский певец Никита Алексеев исполнил на сцене «Евровидения» лирическую композицию «Forever». Хотя на артиста возлагались большие надежды – в финал он не вышел, а в полуфинале занял 16 место. 

Многим запомнился драматичный номер певца – на алом фоне танцевала девушка, а певец рассыпался лепестками роз. 
После полуфинала артист обратился к своим поклонникам, поблагодарил их за поддержку и отметил, что чувствовал ее на сцене. «Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый», – подытожил Alekseev. 

После конкурса певец продолжил выпускать новые песни и готовится в 2019 году выпустить второй альбом.

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Анжелика Агурбаш # Teo (Юрий Ващук) # Дмитрий Колдун # Алёна Ланская # NAVIBAND # Полина Смолова # группа «Litesound» # Фотофакт

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