Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе

Тель-Авив готовится принять конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая, второй – 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. Представительница Беларуси ЗЕНА с песней «Like It» выступит в первом полуфинале. «Хорошо, когда тебя обсуждают». Что известно о ЗЕНЕ, самой юной участнице «Евровидения-2019»? В песенном конкурсе Беларусь участвует с 2004 года. За это время 14 исполнителей выступили на сцене «Евровидения». В финал удалось пройти лишь пять раз – в 2007, 2010, 2013, 2014 и 2017 годах. Мы вспоминаем всех белорусских участников «Евровидения» и их результаты. 2004 год (Турция)

Кто: Александра и Константин

Результат: 19 место в полуфинале, в финал не прошли

Первый опыт участия нашей страны в этом музыкальном конкурсе. Англоязычная песня «My Galileo» в исполнении модерн-фолк дуэта Александра и Константин не прошла в финал. На бэк-вокале у исполнителей тогда был молодой певец Петр Елфимов. На «Звездном ринге» через шесть лет после выступления исполнители признались, что больше не хотели бы участвовать в отборе на конкурс. Александра, участница дуэта Александра и Константин:

Надо предоставить шансы молодым исполнителям. Зачем занимать чье-то место по два раза. Один раз съездили, реализовали свои возможности, теперь пускай кто-нибудь другой едет. 2005 год (Украина)

Кто: Анжелика Агурбаш

Результат: 13 место в полуфинале, в финал не прошла

Фото: instagram.com/angelicaagurbash

Один из самых дорогих белорусских номеров за всю историю участия страны в конкурсе. На сцене певица сменила три платья, одно из которых по слухам стоило 40 тысяч долларов. К тому же в рамках промотура перед выступлением Агурбаш посетила 26 стран. Номер певице ставила интернациональная команда – песню «Love Me Tonight» написали греческие авторы, продюсером стал Филипп Киркоров, над образами работал дизайнер Валентин Юдашкин, а танцевальной частью занимался всемирноизвестный хореограф, с которым до Анжелики работала Мадонна и Селин Дион. 2006 год (Греция)

Кто: Полина Смолова

Результат: 22 место в полуфинале, в финал не прошла

Фото: instagram.com/polinuschka

Третья попытка пройти в финал «Евровидения» тоже оказалась неудачной. Полина Смолова с англоязычной песней «Мама» заняла предпоследнее место в полуфинале. Над образом работал дизайнер Иван Айплатов – на сцене певица была в коротком и ярком наряде. По ее словам, это был образ «взбалмошной девчонки», но в том году Европа отдала предпочтение финским рокерам Lordi. 2007 год (Финляндия)

Кто: Дмитрий Колдун

Результат: 4 место в полуфинале, 6 место в финале

С NaviBand. Фото: instagram.com/koldunmedia

Лучшее выступление представителя Беларуси на музыкальном конкурсе. Подготовкой исполнителя, как и два года назад, занимался Филипп Киркоров. Он не только продюссировал Колдуна, но и был соавтором евровизийной песни «Work Your Magic». Успех минималистичного номера в черно-белой гамме с сильным вокалом Колдуна пока никому из белорусских артистов повторить не удалось. 2008 год (Сербия)

Кто: Руслан Алехно

Результат: 17 место в полуфинале, в финал не прошел

Фото: instagram.com/ruslan_alehno

После прошлогоднего успеха, продюсеры попытались отправить исполнителя и песню, которые бы смогли повторить или даже улучшить результат. В номере на песню «Аsta La Vista» певец вместе с подтанцовкой балансировали на светящихся шарах, а номер в конце завершался фейерверком. Номер готовила команда из Греции. Интересно, что среди клипов участников на конкурсные песни видео Алехно признали лучшим. Победу в 2008 году одержал Дима Билан, который во второй раз участвовал в конкурсе. 2009 год (Россия)

Кто: Петр Елфимов

Результат: 13 место в полуфинале, в финал не прошел

Фото: instagram.com/petrelfimov

Спустя пять лет Петр снова появился на сцене конкурса: теперь как участник. Несмотря на то, что многие представители СМИ пророчили Елфимову место в финале, певец не смог пройти дальше полуфинала. Известно, что после выступления певец был доволен тем, как все прошло. Несмотря на то, что до поездки на «Евровидение» о нем говорили больше как о рок-исполнителе, артист рискнул поучаствовать в поп-конкурсе. Петр Елфимов, певец:

Это было осознанное решение – попробовать себя как участника «Евровидения». Слишком много было разговоров по поводу того, что Елфимов боится облажаться. Елфимов облажаться не боится. Однако победу норвежца Александра Рыбака белорусы приняли как свою – ведь музыкант провел детство в Минске. В 2018 Рыбак снова пробует силы на «Евровидении», чтобы поделиться своей музыкой с миром. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену конкурса (читайте здесь).

Александр Рыбак. Фото: instagram.com/rybakofficial

2010 год (Норвегия)

Кто: группа 3+2

Результат: 9 место в полуфинале, 24 место в финале

Фото: Reuters

Второй раз в финал прошла группа 3+2, участники которой – солисты президентского оркестра. Музыку к конкурсной песне – «Butterflies» написал российский композитор Максим Фадеев, а на сцене играл на рояле шведский музыкант Роберт Уэллс. Фишкой номера были раскрывающиеся крылья бабочек за спинами девушек-исполнительниц. Артем Михаленко, участник группы 3+2:

Когда открывались крылья, это сопровождалось просто бурей эмоций — это были тысячи фотовспышек и восклицаний людей. Хотели сделать красиво, искренне и подарить людям частичку счастья, эмоций. 2011 год (Германия)

Кто: Анастасия Винникова

Результат: 14 место в полуфинале, в финал не прошла

Девушка исполнила песню «I love Belarus» композитора Евгения Олейника. Певица признавалась, что эта композиция ей по душе. «Волнение в общем целиком, это присуще каждому, и это нормально. Песня моя мне очень нравится. Мне кажется, нужно верить в то, что ты делаешь, чтобы донести до слушателей идею». Однако очередная попытка покорить финал конкурса не была успешной. 2012 год (Азербайджан)

Кто: Litesound

Результат: 16 место в полуфинале, в финал не прошли

Фото: instagram.com/litesound

Братья Дмитрий и Владимир Карякины с песней «We Are the Heroes» смогли занять только 16 место в полуфинале. Им, как и Петру Елфимову, многие пророчили место в финале конкурса, но зрители решили иначе. На вопрос в программе «Звездный ринг» о том, не боится ли группа проиграть, один из братьев ответил, что они не загадывают, а просто верят, надеются и борются. Дмитрий Карякин, певец:

Если скалолаз ползет на скалу, срывается, то совершенно нормально, что он разбивается. Есть, конечно, страховка, но все равно – имидж крутого скалолаза потерян. Когда он туда лезет, он не думает, как он будет падать. То же самое и здесь. Поэтому мы тоже не думаем об этом. 2013 год (Швеция)

Кто: Алена Ланская

Результат: 7 место в полуфинале, 16 место в финале

Фото: instagram.com/eurovision_iconic

Третий раз белорусскому участнику покорился финал в 2013 году, когда Алена Ланская с песней «Solayoh» смогла занять 7 место в полуфинале. Особенно запомнился номер певицы – огромный двухметровый светящийся шар, зажигательные танцы и платье, полностью украшенное кристаллами Сваровски, стоимостью 10 тысяч евро и весом в 5 кг. Алена Ланская, певица:

Солео... Для кого-то это место, для кого-то планета, для кого-то это миг. В моем понимании «Солео» – это планета, где живут добрые счастливые люди, которые верят в чудеса, где постоянно звучит музыка. И все, что со мной сейчас происходит, то, что я являюсь представителем на «Евровидении» от Беларуси – это огромное чудо. Это огромный результат, к которому я шла долгие годы, в который вложено много трудов. 2014 год (Дания)

Кто: ТЕО

Результат: 5 место в полуфинале, 16 место в финале

Фото: instagram.com/teo_esc

Впервые Беларусь два раза подряд попала в финал «Евровидения». В 2014 году это случилось благодаря зажигательной песне «Cheesecake». На сцене певец и его подтанцовка появились в классических костюмах, белых рубашках, бабочках. И конечно всем запомнилась «фирменная» походка ТЕО во время номера. Первое место в том году занял австрийский исполнитель Кончита Вурст. 2015 год (Австрия)

Кто: Uzari и Maimuna

Результат: 12 место в полуфинале, в финал не прошли

Фото: ctv.by

Исполнители, которые лидировали в рейтинге самых красивых участников конкурса в тот год, не смогли пройти в финал. Дуэт с песней «Time» занял в полуфинале 12 место. В номере Маймуна играла на скрипке в белом платье от белорусских дизайнеров, а Юзари пел. Юзари, певец:

Наша песня о тех людях, которые борются, борются за жизнь. Наша песня посвящена тем людям, у которых время на счету. Чем проще ты подаешь глобальную идею, тем сильнее она прозвучит. 2016 год (Швеция)

Кто: IVAN

Результат: 12 место в полуфинале, в финал не прошел

Фото: instagram.com/ivanov_singer

Песню «Help You Fly» для Ивана написал российский композитор Виктор Дробыш, который заявил, что парень очень талантливый. Планировалось, что на сцене исполнитель будет голый и в компании живых волков, но волки оказались лишь проекцией на экране. В программе «Простые вопросы» 21-летний исполнитель признался, о чем думает перед конкурсом. IVAN, певец:

Я ставлю цель, как и вся команда, быть честным перед самим собой, то есть сделать максимально все для максимального результата. 2017 год (Украина)

Кто: Naviband

Результат: 9 место в полуфинале, 19 место в финале

Фото: instagram.com/naviband

Представители Беларуси в пятый раз прошли в финал «Евровидения» в 2017 году. Группа Naviband исполнила песню на родном языке «Гісторыя майго жыцця». Naviband на протяжении всей конкурсной недели были настоящими хитмейкерами. Их «Хэй! Хэй!» запомнили и полюбили сразу. Однако самым ярким моментом выступления стал поцелуй Артема и Ксении в финале «Евровидения». Ребята раскрыли для зрителей тайну – они муж и жена. Артем Лукьяненко, группа «Naviband»:

Тры гады таму мы жартавалі, калі мы раскажам журналістам, што мы разам. А давай, калі мы будзем у фінале. Тады мы зможам раскрыць увесь сакрэт. 1 мая 2018 года у Ксении и Артема родился сын. Пара опубликовала трогательные фото из роддома (читать далее). 2018 год (Португалия)

Кто: Alekseev

Результат: 16 место в полуфинале, в финал не прошел

Фото: eurovision.tv