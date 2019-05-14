Мощнейшая магнитная буря началась на Земле. Что важно знать?

Новости России. На Земле проходит самая крупная за 1,5 – 2 года магнитная буря. Возможны красивые полярные сияния и помехи в радиосвязи.

Как сообщает РИА Новости, по пятибалльной шкале эта буря оценивается в три балла. Раз в 10-20 лет случаются бури в пять баллов, поэтому нынешнее возмущение геомагнитного поля нельзя назвать чем-то особенным.

Солнечная активность началась утром 14 мая и продлится до вечера. Вскоре после этого магнитное поле Земли начнёт стабилизироваться, но нормализуется не ранее ночи. Отмечается, что максимум был примерно в 13 часов.

Метеочувствительным людям рекомендуется быть осторожными. Кстати, ранее мы рассказывали, как бороться с метеозависимостью.