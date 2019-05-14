Рояль для Билана, стены для Лазарева и Колдуна. Почему Фокаса Евангелиноса называют королём «Евровидения»

Тель-Авив готовится встречать конкурс песни «Евровидение». В нем примут участие представители 41 страны. Первый полуфинал конкурса состоится 14 мая. Второй пройдет 16 мая. Финальное шоу пройдет 18 мая. В этом году вторую попытку покорить сердца европейских зрителей предпримет певец Сергей Лазарев. Букмекеры пророчат ему место в пятерке сильнейших. Зачем ему «Евровидение» во второй раз? Факты, которые вы могли не знать о Сергее Лазареве (читать далее). В этом году в «Dream Team» Сергея Лазарева снова собрались лучшие в своем деле. Песня артиста была написана греческим композитором в соавторстве с Филиппом Киркоровым. А над номером работал известный греческий режиссер и хореограф Фокас Евангелинос.

Фото: instagram.com/fokasevagelinos. Евангелинос слева

На сцене Сергей Лазарев будет находиться в окружении своих двойников на огромных экранах, зеркального лабиринта и стены из дождя. Номер после репетиций называли одним из самых эффектных и отмечали, что Лазарев смеется над правилами конкурса, согласно которым на сцене должно быть не более шести человек. От Лорак до Лазарева. Как подопечные Киркорова выступали на «Евровидении» Мы решили вспомнить самые яркие и успешные номера, которые ставил Фокас Евангелинос за последние 15 лет на «Евровидении». Его идеи часто приносили участникам призовые места. Сакис Рувас (Греция) Год: 2004

Занял 3 место

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

На сцене вместе с артистом были три бэк-вокалиста и две танцовщицы. Во время зажигательных танцев девушки сменили белоснежные костюмы на золотистые купальники. В конце номера был разорван и белый пиджак певца. Елена Папаризу (Греция) Год: 2005

Заняла 1 место

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Уже в следующем году номер, поставленный режиссером, стал триумфатором. На сцене вместе с певицей находились еще четыре танцовщика. В номере были совмещены традиционные греческие танцы и эстрадная хореография. Дима Билан (Россия) Год: 2006

Занял 2 место

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Номер на песню «Never Let You Go» был одним из самых запоминающихся на конкурсе. В финале Билан уступил лишь финскому коллективу. Одной их самых заметных фишек номера стало неожиданное появление из рояля балерины. Именно этот трюк придумал Фокас Евангелинос. Дмитрий Колдун (Беларусь) Год: 2007

Занял 6 место

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Греческий режиссер придумал декорации для номера белоруса. Выступление Колдуна до сих пор считается самым успешным среди всех участников из Беларуси. На сцене вместе с артистом были четыре танцовщика, полностью одетые в черное. Затем две девушки стали танцевать на двигающейся белой стене позади певца. Дмитрий Колдун рассказал, когда поедет на «Евровидение» во второй раз (здесь подробнее). Ани Лорак (Украина) Год: 2008

Заняла 2 место

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Вместе с певицей на сцене находились четыре танцора и зеркальная стена. В ней были ниши, которые периодически подсвечивались и в них двигались танцовщики. Ани Лорак признавалась, что Фокас Евангелинос не будет прощать артисту лени или не полной отдачи работе. Однако результат работы с постановщиком превосходит ожидания. Фарид Мамедов (Азербайджан) Год: 2013

Занял 2 место

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»

Один из самых зрелищных номеров того конкурса. На сцене был установлен стеклянный куб, в котором находился танцующий мужчина. Певец был снаружи. Иногда танцовщик в кубе повторял движения исполнителя – был его альтер эго. Номер высоко оценили мировые СМИ. Сергей Лазарев (Россия) Год: 2016

Занял 3 место

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Eurovision Song Contest»