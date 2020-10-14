Безопасное окрашивание волос дома. Рекомендации, чтобы не навредить своему здоровью
Чтобы новый оттенок волос не влетел в копеечку, самые отважные наводят марафет дома. Однако краска из масс-маркета не всегда учитывает исходный цвет, состояние и качество локонов. Именно поэтому такое экономное преображение не всегда радует красавиц.
Надежда Кунцевич, парикмахер:
Ошибки – это неправильно подобран процент оксиданта, время выдержки, раньше смыли либо передержали, остались не очень довольны и неправильно составлена формула, на глаз. Очень часто непрофессиональные бытовые красители непредсказуемы. «Каштан» передержал на 10 минут, и ты уже не «каштан», а «горький шоколад».
Красить волосы дома можно, но не стоит закрывать глаза на самые простые рекомендации. Например, перевоплощение из блондинки в брюнетку – игра с огнем. Без салонной специальной смывки цвет получится желтым, а локоны – сильно пострадают. Не используйте разведенную краску несколько раз, хранению в холодильнике состав не подлежит. При контакте с воздухом он сразу же начинает окисляться.
Надежда Кунцевич:
Всегда нужно в домашних условиях сделать тест на аллергию. Это нужно взять краситель, за ушко нанести либо на тыльную часть локтя, если через 10-15 минут если ничего нет, в принципе все хорошо. Если появляется какой-то зуд, жжение либо покраснение, то лучше не использовать.
Если вы все-таки решились на домашнее окрашивание, то отдавайте предпочтение профессиональным краскам. Продавец-консультант поможет правильно подобрать оттенок и оксид, которые подойдут именно вашим волосам. И не забывайте обращать внимание на состав красителя.
Екатерина Карпилович, дерматолог:
Чтобы краситель попал внутрь волоса и получился красивый цвет, чешуйки должны раскрыться. Для этого используются достаточно агрессивные компоненты такие, как аммиак либо его производные: перекись водорода и другие достаточно агрессивные компоненты. При частом и регулярном использовании красителей, в составе которых содержатся опасные вышеперечисленные компоненты, увеличивается риск развития онкологических заболеваний, лимфомы кожи. Небезопасными являются темные красители, в которых содержится соль свинца. Они влияют на репродуктивную и центральную нервную системы.
Внимательно читайте инструкцию: как смешивать, сколько держать краску. От этих, казалось бы, простых нюансов зависит результат преображения.
Екатерина Карпилович:
Стоит обратить внимание на составляющую красителей – это фенил, диамин, формальдегид, этаноламин, перекись водорода – это самые опасные компоненты для нашего здоровья. Наиболее оптимальными красками, в составе которых вы не найдете слова «аммиак» или хотя бы будет замена «этаноламин». Очень хорошо, если в составе красок будут масло ши, чайного дерева, которые будут дополнительно защищать наш волос.
Специалисты не рекомендуют менять цвет шевелюры после химической завивки. Между этими процедурами должно пройти минимум две недели. Также нельзя красить волосы, если на коже головы есть ссадины или повреждения. Не добавляйте к химическим краскам масла, бальзамы и другие средства на свой вкус.