Безопасное окрашивание волос дома. Рекомендации, чтобы не навредить своему здоровью

Чтобы новый оттенок волос не влетел в копеечку, самые отважные наводят марафет дома. Однако краска из масс-маркета не всегда учитывает исходный цвет, состояние и качество локонов. Именно поэтому такое экономное преображение не всегда радует красавиц. Надежда Кунцевич, парикмахер:

Ошибки – это неправильно подобран процент оксиданта, время выдержки, раньше смыли либо передержали, остались не очень довольны и неправильно составлена формула, на глаз. Очень часто непрофессиональные бытовые красители непредсказуемы. «Каштан» передержал на 10 минут, и ты уже не «каштан», а «горький шоколад».

Красить волосы дома можно, но не стоит закрывать глаза на самые простые рекомендации. Например, перевоплощение из блондинки в брюнетку – игра с огнем. Без салонной специальной смывки цвет получится желтым, а локоны – сильно пострадают. Не используйте разведенную краску несколько раз, хранению в холодильнике состав не подлежит. При контакте с воздухом он сразу же начинает окисляться. Надежда Кунцевич:

Всегда нужно в домашних условиях сделать тест на аллергию. Это нужно взять краситель, за ушко нанести либо на тыльную часть локтя, если через 10-15 минут если ничего нет, в принципе все хорошо. Если появляется какой-то зуд, жжение либо покраснение, то лучше не использовать.

Если вы все-таки решились на домашнее окрашивание, то отдавайте предпочтение профессиональным краскам. Продавец-консультант поможет правильно подобрать оттенок и оксид, которые подойдут именно вашим волосам. И не забывайте обращать внимание на состав красителя. Екатерина Карпилович, дерматолог:

Чтобы краситель попал внутрь волоса и получился красивый цвет, чешуйки должны раскрыться. Для этого используются достаточно агрессивные компоненты такие, как аммиак либо его производные: перекись водорода и другие достаточно агрессивные компоненты. При частом и регулярном использовании красителей, в составе которых содержатся опасные вышеперечисленные компоненты, увеличивается риск развития онкологических заболеваний, лимфомы кожи. Небезопасными являются темные красители, в которых содержится соль свинца. Они влияют на репродуктивную и центральную нервную системы.

Внимательно читайте инструкцию: как смешивать, сколько держать краску. От этих, казалось бы, простых нюансов зависит результат преображения. Екатерина Карпилович:

Стоит обратить внимание на составляющую красителей – это фенил, диамин, формальдегид, этаноламин, перекись водорода – это самые опасные компоненты для нашего здоровья. Наиболее оптимальными красками, в составе которых вы не найдете слова «аммиак» или хотя бы будет замена «этаноламин». Очень хорошо, если в составе красок будут масло ши, чайного дерева, которые будут дополнительно защищать наш волос.