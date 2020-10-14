Панини с копчёным цыплёнком. Готовим вкусный итальянский завтрак

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.

Итальянская кухня самая ароматная в мире, так как в блюда добавляют очень много специй, чеснока и зелени.

Моцарелла – это рассольный сыр. Очень часто его используют в салатах и в закусках. Очень популярная закуска в Италии – капрезе. Нельзя представить себе пиццу без моцареллы.

Моцарелла хранится в холодильнике месяц, если вы не вскрывали упаковку. После вскрытия этот сыр хранится не больше, чем пару дней, поэтому если вы взяли много моцареллы не выливайте рассол, перелейте в контейнер под крышку и положите туда моцареллу. Этот сыр лучше не замораживать, так как он будет отслаиваться.

Соус песто начали делать, чтобы сохранить базилик, потому что его было очень много, он очень быстро портился. Его начали перебивать с чесноком, сыром и оливковым маслом. Этот соус очень хорошо использовать для закусок и салатов.

Впервые соус песто появился в провинции Генуя, где его использовали как лекарство. Он попал на хлеб, после этого он стал излюбленным соусом итальянцев.