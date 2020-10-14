Панини с копчёным цыплёнком. Готовим вкусный итальянский завтрак
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное блюдо вместе с профессиональным поваром Вадимом Пархановичем.
Ингредиенты: чиабатта (1 шт), моцарелла (125 гр), томат (1 шт), зелень (шпинат и базилик), копчёный цыплёнок (180 гр), сливочное масло (20 гр), песто (50 гр), зубчик чеснока, соль, чёрный перец.
Разрезаем чиабатту, смазываем её сливочным маслом и будем подсушивать её на сковороде.
Разогреваем сковороду и кладём чиабатту сливочным маслом вниз, чтобы её немного обжарить и подсушить.
Пока чиабатта подсушивается, мы нарезаем копчёного цыплёнка, томат и сыр.
Чиабатта подрумянилась. Мы забрасываем на сковородку цыплёнка, добавляем немного соли, чёрного перца, зубчик чеснока, сюда же отправляем томаты, шпинат и базилик – всё это обжариваем.
На чиабатту мы выкладываем сыр и поливаем соусом песто.
Выкладываем нашу начинку на чиабатту, сверху кладём сыр, поливаем соусом песто и кладём другую половину чиабатты.
Складываем панини на противень и ставим запекать на 7 минут при температуре 180 градусов.
Панини запеклось, достаём из духовки и выкладываем на тарелку.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных фактов и советов.
Итальянская кухня самая ароматная в мире, так как в блюда добавляют очень много специй, чеснока и зелени.
Моцарелла – это рассольный сыр. Очень часто его используют в салатах и в закусках. Очень популярная закуска в Италии – капрезе. Нельзя представить себе пиццу без моцареллы.
Моцарелла хранится в холодильнике месяц, если вы не вскрывали упаковку. После вскрытия этот сыр хранится не больше, чем пару дней, поэтому если вы взяли много моцареллы не выливайте рассол, перелейте в контейнер под крышку и положите туда моцареллу. Этот сыр лучше не замораживать, так как он будет отслаиваться.
Соус песто начали делать, чтобы сохранить базилик, потому что его было очень много, он очень быстро портился. Его начали перебивать с чесноком, сыром и оливковым маслом. Этот соус очень хорошо использовать для закусок и салатов.
Впервые соус песто появился в провинции Генуя, где его использовали как лекарство. Он попал на хлеб, после этого он стал излюбленным соусом итальянцев.