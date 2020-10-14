«Высокие голоса утомляют, вызывают раздражение и усталость». Как выглядеть уверенным на переговорах

Есть одна маленькая деталь, которая может подпортить деловой имидж, – это ваш голос. Он либо убеждает партнеров, либо срывает важные переговоры.

Ольга Баева мастерски владеет техникой речи, психологией общения и успешно обучает ораторскому искусству. Речевой портрет человека способна разложить по крупицам. Эксперт убеждена, даже по тому, как мы здороваемся легко определить характер и уровень культуры.

Ольга Баева, преподаватель ораторского искусства, психолог:

Основные характеристики речевого портрета – тембр звучания голоса, интонация, произношение, скорость речи. Тембр – это окраска звучания голоса, другого термина нет, т. е. качество речи, звука. Различают голос хриплый, холодный, теплый, звучный, благозвучный и неблагозвучный.

Тембр – прекрасный аккомпанемент нашего настроения и психического состояния. Возбужденность и взвинченность выдают высокие нотки, а низкие сигнализируют о зоне звукового комфорта. Что примечательно, голос, как и любой инструмент, можно настроить. Ольга Баева:

Высокие голоса утомляют, вызывают раздражение и усталость, поэтому с помощью определенных голосовых приемов можно голос понизить. Для этого нужно сесть в удобную позу, расслабиться, ровно подышать, затем запустить звук во внутреннее пространство своего тела. Можем перейти на более низкие, специально понизить голос.

Паузы не всегда бывают неловкими. Именно они в нужный момент фокусируют внимание слушающего. Разборчивая, мелодичная и связанная речь легко ложится на слух. А вот скорость произношения можно переключать в зависимости от ситуации. Ирина Лапанович, эксперт по этикету:

Лучше всего настраиваться на собеседника. Подстраивайтесь под его темп, ритм, под его интонации, таким образом, вы произведете синхронизацию с вашим собеседником.

Ирина Лапанович – международный эксперт по этикету. О правилах делового общения знает все до мелочей. Например: как бы убедительно мы не «звучали», нас не услышат, если речь не будет подкреплена вербальными сигналами.

Ирина Лапанович:

Если человек не видит наши глаза, у нас с ним отсутствует связь, а нет связи – нет доверия. Подкрепляйте вашу речь жестикуляцией, однако в деловом формате ваша жестикуляция должна быть более сдержанная, чем в реальной жизни. Вам необходимо исключить прикосновение к голове и верхней части туловища. Почему? Есть такая группа жестов, они называются жесты-адаптеры. Свое название они получили не просто так, эти жесты помогают нам адаптироваться к стрессу, таким образом мы себя успокаиваем. Как в детстве, когда мы были огорчены или раздосадованы, наши мамы обнимали и гладили нас. Исключите эти жесты-адаптеры, иначе ваш партнер может понять, что вы волнуетесь, вы стрессуете или вы не уверены в себе.