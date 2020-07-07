«Безмен для простолюдины» и из гранаты Первой мировой. Василий Ревяко показал свою уникальную коллекцию

Глава СПК откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы – заядлый коллекционер. Вы коллекционируете самовары, весы, по-моему, у Вас есть в коллекции.
Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:
Коллекционирование – такая вещь, можно коллекционировать всё. И, в принципе, пройдя определённый жизненный путь, можно коллекционировать любые вещи, это будет интересно.
Ревяко о сельском реализме: «Мы не колупаемся в каких-то больших вопросах государственных, политических, мы делаем своё конкретное дело»
Вадим Щеглов:
Это вот Ваша коллекция пресловутая, чем Вы гордитесь, да?
Василий Ревяко:
Ну, в принципе, да.
Вадим Щеглов:
Причём, на самом видном месте. Гости, когда через забор проходят, сразу…
Василий Ревяко:
У меня это не только для забора, у меня это всё открыто. Этой коллекции я посвятил, может быть, лет 15 собирал их. Собирал по деревням. Это атрибутика, вообще, деревенская. И что она характеризует даже я потом так изучил, что даже по вот этой утвари можно узнать, где сельский населённый пункт более материально состоятельный, где более беднее. Вот там.
Скажем, маленький в самом низу есть, он называется «безмен для простолюдины». Это для таких очень бедных людей было в то время, когда друг у друга одалживали хлеб и поэтому набирали это всё на безмен, чтобы потом отдать.
Вот, скажем, там внизу второй – вот это человек сделал – это граната Первой мировой войны.
Он убрал оттуда всё, которое взрывается, и как противовес, сделал такой себе безмен.