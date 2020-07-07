«Безмен для простолюдины» и из гранаты Первой мировой. Василий Ревяко показал свою уникальную коллекцию

Глава СПК откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вы – заядлый коллекционер. Вы коллекционируете самовары, весы, по-моему, у Вас есть в коллекции.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:

Коллекционирование – такая вещь, можно коллекционировать всё. И, в принципе, пройдя определённый жизненный путь, можно коллекционировать любые вещи, это будет интересно.

Ревяко о сельском реализме: «Мы не колупаемся в каких-то больших вопросах государственных, политических, мы делаем своё конкретное дело»

Вадим Щеглов:

Это вот Ваша коллекция пресловутая, чем Вы гордитесь, да?