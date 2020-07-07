Ревяко о сельском реализме: «Мы не колупаемся в каких-то больших вопросах государственных, политических, мы делаем своё конкретное дело»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы когда-то вспоминали (журналисты у Вас – частые гости), для Вас, как для Героя Беларуси, вообще, судьба, Вы – баловень судьбы. И во многом Вам помог крестьянский реализм и прагматизм. А в чём этот прагматизм и реализм?

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:

Сложно ответить, конечно, однозначно на этот вопрос. Но, в принципе, я считаю, что такое реализм в сельском хозяйстве, что такое ментальность, скажем, сельского человека – мы не колупаемся далеко где-то в каких-то больших вопросах государственных, политических и так далее, мы делаем своё конкретное дело.