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Ревяко о сельском реализме: «Мы не колупаемся в каких-то больших вопросах государственных, политических, мы делаем своё конкретное дело»

07 июля 2020 14:10
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Глава СПК откровенно рассказал о себе в программе «В людях».  

«Имел большие неприятности со стороны партийных органов». Как Василий Ревяко побелил забор церкви, будучи в парткоме

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:  
Вы когда-то вспоминали (журналисты у Вас – частые гости), для Вас, как для Героя Беларуси, вообще, судьба, Вы – баловень судьбы. И во многом Вам помог крестьянский реализм и прагматизм. А в чём этот прагматизм и реализм?

Ревяко о сельском реализме: «Мы не колупаемся в каких-то больших вопросах государственных, политических, мы делаем своё конкретное дело»-1

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:   
Сложно ответить, конечно, однозначно на этот вопрос. Но, в принципе, я считаю, что такое реализм в сельском хозяйстве, что такое ментальность, скажем, сельского человека – мы не колупаемся далеко где-то в каких-то больших вопросах государственных, политических и так далее, мы делаем своё конкретное дело.

И каждый день, когда ты делаешь своё конкретное дело, находишь какие-то моменты, какие-то изъяны, что поправить, как поправить. И таким образом, мы живём, как бы, своим миром, и у нас, к счастью нашему, это и получается.

# Сельское хозяйство # общество # Василий Ревяко

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