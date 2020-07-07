Ревяко о сельском реализме: «Мы не колупаемся в каких-то больших вопросах государственных, политических, мы делаем своё конкретное дело»

Глава СПК откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
«Имел большие неприятности со стороны партийных органов». Как Василий Ревяко побелил забор церкви, будучи в парткоме
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы когда-то вспоминали (журналисты у Вас – частые гости), для Вас, как для Героя Беларуси, вообще, судьба, Вы – баловень судьбы. И во многом Вам помог крестьянский реализм и прагматизм. А в чём этот прагматизм и реализм?
Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь:
Сложно ответить, конечно, однозначно на этот вопрос. Но, в принципе, я считаю, что такое реализм в сельском хозяйстве, что такое ментальность, скажем, сельского человека – мы не колупаемся далеко где-то в каких-то больших вопросах государственных, политических и так далее, мы делаем своё конкретное дело.
И каждый день, когда ты делаешь своё конкретное дело, находишь какие-то моменты, какие-то изъяны, что поправить, как поправить. И таким образом, мы живём, как бы, своим миром, и у нас, к счастью нашему, это и получается.