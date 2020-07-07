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Супруги гуляли с собаками, а они не ожидали сильного ветра. Теперь над ними смеются в сети

07 июля 2020 09:40
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Британцы отправились на прогулку с питомцами, но не ожидали, что они станут героями соцсетей.  

По информации Daily Mail, супруги Гэри и Лиза вместе с двумя кокер-спаниели пошли на прогулку на скалы. На утесе поднялся сильный ветер, и хозяева решили сфотографировать мордашки питомцев в этот веселый момент.  

Супруги гуляли с собаками, а они не ожидали сильного ветра. Теперь над ними смеются в сети-1

Гэри признался, что они с женой не могли перестать смеяться, потому что собаки выглядели очень забавно, когда их щеки раздувались от ветра.  

«Мы сделали несколько фото и разместили их в группе в Facebook, где собрались любители породы кокер-спаниель.  Люди были в восторге. Все говорили, что снимки сделали их день и заставили их улыбаться».   

Супруги гуляли с собаками, а они не ожидали сильного ветра. Теперь над ними смеются в сети-4

Многие отметили, что по животным можно было определить скорость ветра. 

У поста сотни лайков и комментариев от людей, заявляющих о своей любви к веселым собакам.    

Собака погрызла вещи хозяина, он решил её отчитать. Реакция питомца была неожиданной (читать далее).    

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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