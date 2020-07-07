Супруги гуляли с собаками, а они не ожидали сильного ветра. Теперь над ними смеются в сети

Британцы отправились на прогулку с питомцами, но не ожидали, что они станут героями соцсетей.

По информации Daily Mail, супруги Гэри и Лиза вместе с двумя кокер-спаниели пошли на прогулку на скалы. На утесе поднялся сильный ветер, и хозяева решили сфотографировать мордашки питомцев в этот веселый момент.