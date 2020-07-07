Супруги гуляли с собаками, а они не ожидали сильного ветра. Теперь над ними смеются в сети
Британцы отправились на прогулку с питомцами, но не ожидали, что они станут героями соцсетей.
По информации Daily Mail, супруги Гэри и Лиза вместе с двумя кокер-спаниели пошли на прогулку на скалы. На утесе поднялся сильный ветер, и хозяева решили сфотографировать мордашки питомцев в этот веселый момент.
Гэри признался, что они с женой не могли перестать смеяться, потому что собаки выглядели очень забавно, когда их щеки раздувались от ветра.
«Мы сделали несколько фото и разместили их в группе в Facebook, где собрались любители породы кокер-спаниель. Люди были в восторге. Все говорили, что снимки сделали их день и заставили их улыбаться».
Многие отметили, что по животным можно было определить скорость ветра.
У поста сотни лайков и комментариев от людей, заявляющих о своей любви к веселым собакам.
Собака погрызла вещи хозяина, он решил её отчитать. Реакция питомца была неожиданной (читать далее).