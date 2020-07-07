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«В первом классе была того же роста, что и учитель». Вот так живёт девушка с очень длинными ногами

07 июля 2020 13:49
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Обладательница одних из самых длинных ног в мире рассказала о том, какие неудобства испытывает.  

Как сообщает Daily Mail, у Бад Ренценхорлу длина ног составляет 134 сантиметра. Девушка признается, что всего ее рост – 210 сантиметров. Бад родилась в Монголии, но сейчас живет в Чикаго.  

«В первом классе была того же роста, что и учитель». Вот так живёт девушка с очень длинными ногами -1

Семья у 29-летней девушки тоже высокая: и папа, и мама были ростом более 185 сантиметров.    

Бад признает, что в детстве ей было тяжело из-за ее особенного роста: сложно найти одежду и приходилось постоянно ударяться головой о дверные проемы.  

Однако девушка признается, что ей нравится носить высокие каблуки.  

«В первом классе была того же роста, что и учитель». Вот так живёт девушка с очень длинными ногами -4

«Мне нравится носить шорты и высокие каблуки, чтобы мои ноги выглядели более длинными. Мне нравятся мои ноги, я думаю, они делают меня красивее».  

Чтобы найти подходящую для себя одежду, Бад приходится покупать ее онлайн, потому что походы по магазинам для поиска подходящего размера утомительны.   

«В первом классе была того же роста, что и учитель». Вот так живёт девушка с очень длинными ногами -7

«Когда я была в первом классе, то была того же роста, что и мой учитель – 168 см. Я была маленькой девочкой и хотела красивую одежду, но нигде не могла ее найти».   

Над девушкой издевались в школе, но с возрастом она почувствовала себя уверенно в своем теле.  

«В первом классе была того же роста, что и учитель». Вот так живёт девушка с очень длинными ногами -10

«Когда я была младше, мне было плохо из-за моего роста. Некоторые люди заставляли меня чувствовать себя некомфортно, но сейчас мне кажется, что я выгляжу более уникальной, поэтому я чувствую себя хорошо».  

Рост позволил Бад работать моделью одежды для высоких.  

Хотела выглядеть естественно. Женщина прошла через 47 косметических процедур (читать далее).

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