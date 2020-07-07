«В первом классе была того же роста, что и учитель». Вот так живёт девушка с очень длинными ногами

Обладательница одних из самых длинных ног в мире рассказала о том, какие неудобства испытывает. Как сообщает Daily Mail, у Бад Ренценхорлу длина ног составляет 134 сантиметра. Девушка признается, что всего ее рост – 210 сантиметров. Бад родилась в Монголии, но сейчас живет в Чикаго.

Семья у 29-летней девушки тоже высокая: и папа, и мама были ростом более 185 сантиметров. Бад признает, что в детстве ей было тяжело из-за ее особенного роста: сложно найти одежду и приходилось постоянно ударяться головой о дверные проемы. Однако девушка признается, что ей нравится носить высокие каблуки.

«Мне нравится носить шорты и высокие каблуки, чтобы мои ноги выглядели более длинными. Мне нравятся мои ноги, я думаю, они делают меня красивее». Чтобы найти подходящую для себя одежду, Бад приходится покупать ее онлайн, потому что походы по магазинам для поиска подходящего размера утомительны.

«Когда я была в первом классе, то была того же роста, что и мой учитель – 168 см. Я была маленькой девочкой и хотела красивую одежду, но нигде не могла ее найти». Над девушкой издевались в школе, но с возрастом она почувствовала себя уверенно в своем теле.