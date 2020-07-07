«В первом классе была того же роста, что и учитель». Вот так живёт девушка с очень длинными ногами
Обладательница одних из самых длинных ног в мире рассказала о том, какие неудобства испытывает.
Как сообщает Daily Mail, у Бад Ренценхорлу длина ног составляет 134 сантиметра. Девушка признается, что всего ее рост – 210 сантиметров. Бад родилась в Монголии, но сейчас живет в Чикаго.
Семья у 29-летней девушки тоже высокая: и папа, и мама были ростом более 185 сантиметров.
Бад признает, что в детстве ей было тяжело из-за ее особенного роста: сложно найти одежду и приходилось постоянно ударяться головой о дверные проемы.
Однако девушка признается, что ей нравится носить высокие каблуки.
«Мне нравится носить шорты и высокие каблуки, чтобы мои ноги выглядели более длинными. Мне нравятся мои ноги, я думаю, они делают меня красивее».
Чтобы найти подходящую для себя одежду, Бад приходится покупать ее онлайн, потому что походы по магазинам для поиска подходящего размера утомительны.
«Когда я была в первом классе, то была того же роста, что и мой учитель – 168 см. Я была маленькой девочкой и хотела красивую одежду, но нигде не могла ее найти».
Над девушкой издевались в школе, но с возрастом она почувствовала себя уверенно в своем теле.
«Когда я была младше, мне было плохо из-за моего роста. Некоторые люди заставляли меня чувствовать себя некомфортно, но сейчас мне кажется, что я выгляжу более уникальной, поэтому я чувствую себя хорошо».
Рост позволил Бад работать моделью одежды для высоких.
Хотела выглядеть естественно. Женщина прошла через 47 косметических процедур (читать далее).