Парень хотел, чтобы его девушка вела себя взрослее. Но она рассталась с ним из-за плюшевого медвежонка

Молодой человек злился, что его девушка постоянно спит с плюшевым мишкой. Тогда парень принял меры, но в итоге всё испортил.

Как рассказала пользовательница Reddit под ником AITAThrowaway78, ещё в детстве бабушка подарила ей светло-розового плюшевого медвежонка, которого сделала сама. Автор публикации назвала игрушку в честь бабушки – Иззи.

С момента появления Иззи девочка была с ним неразлучна. Каждую ночь она брала его к себе в кровать, и когда она держала его в руках, то чувствовала спокойствие, даже если слышала за стеной родительские споры.

И вот много лет спустя AITAThrowaway78 продолжает засыпать в обнимку с игрушкой. Однако теперь у девушки есть парень, которого смущает мишка в кровати. Молодой человек заявил, что это по-детски. Он просил автора истории убрать игрушку куда-нибудь, но она не соглашалась.

Недавно AITAThrowaway78 пришла домой после работы, начала готовиться ко сну и не увидела Иззи. Девушка спросила парня, где её игрушка. Юноша ответил, что выбросил медвежонка. Автор истории расплакалась и выгнала молодого человека из дома. Парень ушёл, но прислал ей сообщение, в котором оскорбил и сказал, что выгонять человека из-за плюшевого мишки неправильно.

Автор публикации перерыла весь дом, но так и не смогла найти игрушку. После этого девушка позвонила сестре своего молодого человека и в слезах рассказала о случившемся. Собеседница рассердилась, она не могла поверить, что её брат был способен на такое.

Сестра молодого человека поговорила с ним, а затем перезвонила AITAThrowaway78 и сказала, что плюшевый мишка найден. Игрушка в целости и сохранности находилась в машине парня. Девушка забрала Иззи, рассталась с парнем, а его сестре собирается испечь торт.

Кстати, несколько месяцев назад мы рассказывали об игрушке, которая мешала отношениями мужа и жены.