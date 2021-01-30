Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года

Красота зачастую бывает относительна. Однако почти все легко могут отличить что-то очень красивое от чего-то менее красивого. А что касается людей, то тут внешность играет довольно значимую роль. Поэтому нередко составляются списки самых «горячих», ярких, привлекательных.

Развлекательный ресурс TC Candler ежегодно составляет список из 100 самых красивых женщин и мужчин. В этот раз мы решили выбрать именно мужской рейтинг. Удивительно, но туда не попали такие знаменитости, как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Том Круз и Джонни Депп.

Вот семь представителей мест с 100-го по 11-е для разогрева.

Криштиану Роналду