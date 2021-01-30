Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года
Красота зачастую бывает относительна. Однако почти все легко могут отличить что-то очень красивое от чего-то менее красивого. А что касается людей, то тут внешность играет довольно значимую роль. Поэтому нередко составляются списки самых «горячих», ярких, привлекательных.
Развлекательный ресурс TC Candler ежегодно составляет список из 100 самых красивых женщин и мужчин. В этот раз мы решили выбрать именно мужской рейтинг. Удивительно, но туда не попали такие знаменитости, как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Том Круз и Джонни Депп.
Вот семь представителей мест с 100-го по 11-е для разогрева.
Криштиану Роналду
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Киану Ривз
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Дэниэл Рэдклифф
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Крис Эванс
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Дэвид Бекхэм
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Дженсен Эклс
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Идрис Эльба
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
А теперь перейдём к 10-ке самых красивых.
Пинг Такхон
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Тимоти Шаламе
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Джейсон Момоа
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Сяо Чжань
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Джейсон Деруло
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Генри Кавилл
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Джонгук
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Крис Хемсворт
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Ким Тхэхён
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Феликс Чельберг
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler
Кстати, ранее мы рассказывали о юноше, который пожаловался на жилищное управление и стал сенсацией. Всё просто – парень оказался слишком красив (подробнее здесь).