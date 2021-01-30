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Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года

30 января 2021 12:01
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Красота зачастую бывает относительна. Однако почти все легко могут отличить что-то очень красивое от чего-то менее красивого. А что касается людей, то тут внешность играет довольно значимую роль. Поэтому нередко составляются списки самых «горячих», ярких, привлекательных. 

Развлекательный ресурс TC Candler ежегодно составляет список из 100 самых красивых женщин и мужчин. В этот раз мы решили выбрать именно мужской рейтинг. Удивительно, но туда не попали такие знаменитости, как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Том Круз и Джонни Депп. 

Вот семь представителей мест с 100-го по 11-е для разогрева. 

Криштиану Роналду 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Киану Ривз 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Дэниэл Рэдклифф 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Крис Эванс 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Дэвид Бекхэм 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Дженсен Эклс 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Идрис Эльба 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-19

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

А теперь перейдём к 10-ке самых красивых. 

Пинг Такхон 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-22

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Тимоти Шаламе 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-25

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Джейсон Момоа 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-28

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Сяо Чжань 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-31

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Джейсон Деруло 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-34

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Генри Кавилл 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-37

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Джонгук 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-40

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Крис Хемсворт 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-43

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Ким Тхэхён 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-46

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Феликс Чельберг 

Без Питта и Ди Каприо. Составлен список самых привлекательных мужчин 2020 года-49

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале TC Candler 

Кстати, ранее мы рассказывали о юноше, который пожаловался на жилищное управление и стал сенсацией. Всё просто – парень оказался слишком красив (подробнее здесь). 

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