Может ли обычный лук стать красивым? Да, если над ним поработает художник

Художник захотел превратить овощи в огороде в настоящее искусство. Для этого понадобилось прибегнуть к современным технологиям.

Как сообщает Studio Roosegaarde, нидерландский художник Даан Розегаарде представил свою новую работу, которую назвал «Рост». В рамках проекта при помощи приборов мужчина осветил 20 тысяч квадратных метров огорода, на котором растёт лук-порей.

Предполагается, что сочетание красного и синего цветов, а также ультрафиолета не только приятно человеческому глазу, но и полезно для растений. Согласно некоторым исследованиям, сочетание этих цветов улучшает рост растений и позволяет на 50 % сократить использование пестицидов.