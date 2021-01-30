Прямой эфир

Может ли обычный лук стать красивым? Да, если над ним поработает художник

30 января 2021 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Художник захотел превратить овощи в огороде в настоящее искусство. Для этого понадобилось прибегнуть к современным технологиям.

Как сообщает Studio Roosegaarde, нидерландский художник Даан Розегаарде представил свою новую работу, которую назвал «Рост». В рамках проекта при помощи приборов мужчина осветил 20 тысяч квадратных метров огорода, на котором растёт лук-порей.

Предполагается, что сочетание красного и синего цветов, а также ультрафиолета не только приятно человеческому глазу, но и полезно для растений. Согласно некоторым исследованиям, сочетание этих цветов улучшает рост растений и позволяет на 50 % сократить использование пестицидов.

Может ли обычный лук стать красивым? Да, если над ним поработает художник -1

Фото: studioroosegaarde.net

Может ли обычный лук стать красивым? Да, если над ним поработает художник -3

Фото: studioroosegaarde.net

Может ли обычный лук стать красивым? Да, если над ним поработает художник -5

Фото: studioroosegaarde.net

Может ли обычный лук стать красивым? Да, если над ним поработает художник -7

Фото: studioroosegaarde.net

Может ли обычный лук стать красивым? Да, если над ним поработает художник -9

Фото: studioroosegaarde.net

Кстати, ранее мы рассказывали про рисование светом. Как такое возможно – читайте здесь.

# Декоративное искусство # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Попугай ел так много чипсов, что больше не мог летать. Пришлось сажать птицу на диету
30 января 2021 08:00

Попугай ел так много чипсов, что больше не мог летать. Пришлось сажать птицу на диету

Подруга попросила девушку поменяться местами, но она отказалась. Ещё бы, ведь это могло разрушить её жизнь
30 января 2021 07:02

Подруга попросила девушку поменяться местами, но она отказалась. Ещё бы, ведь это могло разрушить её жизнь

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?
29 января 2021 11:34

Увидеть европейских ланей и побывать в партизанском лагере. Почему ещё стоит побывать в Станьково?