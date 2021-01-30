Женщина показала, как нужно носить халат. Видео с простым советом посмотрели 2,6 миллиона раз

Сейчас нередко появляются люди, которые утверждают, что другие всё делают неправильно. Можно неправильно варить пельмени, неправильно мыть посуду и даже неправильно спать. А как насчёт умения носить халат?

Пользовательница TikTok Меган Гарленд, когда находится дома, значительную часть времени проводит в халате. Не так давно она обнаружила, что есть более удобный способ завязывать пояс, чем тот, которым пользуется большинство.