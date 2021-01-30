Женщина показала, как нужно носить халат. Видео с простым советом посмотрели 2,6 миллиона раз
Сейчас нередко появляются люди, которые утверждают, что другие всё делают неправильно. Можно неправильно варить пельмени, неправильно мыть посуду и даже неправильно спать. А как насчёт умения носить халат?
Пользовательница TikTok Меган Гарленд, когда находится дома, значительную часть времени проводит в халате. Не так давно она обнаружила, что есть более удобный способ завязывать пояс, чем тот, которым пользуется большинство.
Фото: tiktok.com/@meggarlandd
Меган просунула пояс в петли спереди и, не обхватывая спину, завязала его в узел. Женщина порекомендовала всем попробовать её способ и отметила, что сама она теперь всё время будет завязывать пояс именно так.
Фото: tiktok.com/@meggarlandd
Видео набрало 2,6 миллиона просмотров, а также почти 100 тысяч «нравится». Многие пользователи заявили, что теперь халат стал ещё уютнее, а этот простой совет буквально изменил их жизни.
Кстати, ранее мы рассказывали про девушку, которой неприятное событие помогло на самом деле изменить свою жизнь. Но на это потребовалось немало времени – подробнее здесь.