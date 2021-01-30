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Женщина показала, как нужно носить халат. Видео с простым советом посмотрели 2,6 миллиона раз

30 января 2021 09:30
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Сейчас нередко появляются люди, которые утверждают, что другие всё делают неправильно. Можно неправильно варить пельмени, неправильно мыть посуду и даже неправильно спать. А как насчёт умения носить халат? 

Пользовательница TikTok Меган Гарленд, когда находится дома, значительную часть времени проводит в халате. Не так давно она обнаружила, что есть более удобный способ завязывать пояс, чем тот, которым пользуется большинство. 

Женщина показала, как нужно носить халат. Видео с простым советом посмотрели 2,6 миллиона раз -1

Фото: tiktok.com/@meggarlandd 

Меган просунула пояс в петли спереди и, не обхватывая спину, завязала его в узел. Женщина порекомендовала всем попробовать её способ и отметила, что сама она теперь всё время будет завязывать пояс именно так. 

Женщина показала, как нужно носить халат. Видео с простым советом посмотрели 2,6 миллиона раз -4

Фото: tiktok.com/@meggarlandd 

Видео набрало 2,6 миллиона просмотров, а также почти 100 тысяч «нравится». Многие пользователи заявили, что теперь халат стал ещё уютнее, а этот простой совет буквально изменил их жизни. 

Кстати, ранее мы рассказывали про девушку, которой неприятное событие помогло на самом деле изменить свою жизнь. Но на это потребовалось немало времени – подробнее здесь

# Одежда # калейдоскоп # Фотофакт

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