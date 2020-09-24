Парень пожаловался на жилищное управление и стал сенсацией. Юноша оказался слишком красивым

Молодой человек пожаловался, что в его душевой почему-то разбилась стеклянная дверь. Парень дал интервью местному телеканалу и стал сенсацией.

Как сообщает Daily Mail, 8 сентября 22-летний житель китайского города Нинбо принимал душ в съёмной квартире. Внезапно стеклянная дверь разбилась, ранив Сяо Чжана осколками. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь, на которую он потратил 9 400 юаней (около 1380 долларов).