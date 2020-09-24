Парень пожаловался на жилищное управление и стал сенсацией. Юноша оказался слишком красивым
Молодой человек пожаловался, что в его душевой почему-то разбилась стеклянная дверь. Парень дал интервью местному телеканалу и стал сенсацией.
Как сообщает Daily Mail, 8 сентября 22-летний житель китайского города Нинбо принимал душ в съёмной квартире. Внезапно стеклянная дверь разбилась, ранив Сяо Чжана осколками. Молодому человеку потребовалась медицинская помощь, на которую он потратил 9 400 юаней (около 1380 долларов).
Фото: Zhejiang Television
Юноша обратился в жилищное управление за компенсацией, однако ему отказали. Тогда Чжан пошёл в телепрограмму, которая занимается защитой прав потребителей, и рассказал, как всё случилось.
Фото: Zhejiang Television
Парень был на экране совсем недолго, но кто-то из зрителей обратил внимание на привлекательную внешность молодого человека и опубликовал ролик с ним в китайской соцсети. Там видео набрало свыше 50 миллионов просмотров.
Фото: Zhejiang Television
Пользователи восхитились красотой Чжана и наперебой стали утверждать, что парень с такой внешностью попросту не может врать. По словам юноши, он не ожидал такой реакции, он простой работник онлайн-магазина.
Фото: Weibo / 1005056310519210
Поскольку история парня стала широко обсуждаться, жилищное управление согласилось оплатить часть расходов Чжана на лечение. Представители организации пояснили, что сначала отказались пойти навстречу юноше, потому что у него не было никаких доказательств того, что стекло разбилось без внешнего воздействия.
Фото: Weibo / 1005056310519210
Своей красотой может похвастаться ещё один парень. В подростковом возрасте над юношей смеялись, а теперь он мог бы работать в модельном агентстве – здесь подробнее.