Тётя дала жениху и невесте совет, как счастливо жить в браке. Супруги открыли конверт с посланием через 9 лет

В день свадьбы молодые получили множество интересных подарков, а также конверт от двоюродной тёти невесты. Женщина советовала открыть его, когда у пары возникнут разногласия.

Как сообщает Love What Matters, Кэти и Брэндон Ганн были приглашены на свадьбу. Пока супруги размышляли о том, что же подарить молодожёнам, Кэти вспомнила, что всё ещё не открыла один подарок, который вручили ей после её церемонии бракосочетания 9 лет назад.

В тот день двоюродная тётя Кэти по имени Элисон подарила супругам простой конверт. Надпись на нём гласила: «Не открывайте до первого разногласия». Поскольку ссориться в ближайшее время пара не планировала, она забросила конверт в шкаф.