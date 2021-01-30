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Тётя дала жениху и невесте совет, как счастливо жить в браке. Супруги открыли конверт с посланием через 9 лет

30 января 2021 10:10
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В день свадьбы молодые получили множество интересных подарков, а также конверт от двоюродной тёти невесты. Женщина советовала открыть его, когда у пары возникнут разногласия.

Как сообщает Love What Matters, Кэти и Брэндон Ганн были приглашены на свадьбу. Пока супруги размышляли о том, что же подарить молодожёнам, Кэти вспомнила, что всё ещё не открыла один подарок, который вручили ей после её церемонии бракосочетания 9 лет назад.

В тот день двоюродная тётя Кэти по имени Элисон подарила супругам простой конверт. Надпись на нём гласила: «Не открывайте до первого разногласия». Поскольку ссориться в ближайшее время пара не планировала, она забросила конверт в шкаф.

Тётя дала жениху и невесте совет, как счастливо жить в браке. Супруги открыли конверт с посланием через 9 лет -1

Фото: lovewhatmatters.com 

И вот прошло 9 лет. За это время у супругов было множество разногласий и конфликтов, несколько раз они оба начинали подумывать о разводе, но конверт так и не был распечатан. Пара просто не хотела этого делать, поскольку вскрытие конверта означало бы, что они не способны справиться сами, и супруги были слишком упрямы, чтобы признать это.

Тётя дала жениху и невесте совет, как счастливо жить в браке. Супруги открыли конверт с посланием через 9 лет -4

Фото: lovewhatmatters.com

Теперь же, выбирая подарок для других невесты и жениха, Ганны захотели распечатать конверт просто из любопытства. Им было интересно: что же там? Ведь сама тётя Элисон счастливо живёт в браке с мужем около 50 лет. Кроме того, за прошедшие годы Кэти и Брэндон поняли, что им больше не нужны советы других людей, ведь они нашли всё необходимое друг в друге. Так что упрямство больше не мешало.

Тётя дала жениху и невесте совет, как счастливо жить в браке. Супруги открыли конверт с посланием через 9 лет -7

Фото: lovewhatmatters.com

Оказалось, что в конверте не было ничего особенного. Там были две записки: одна для Кэти, вторая для Брэдона. В каждой записке было немного денег. В послании для Кэти Элисон советовала женщине заказать или приготовить любимую еду для двоих, а также принять ванну. В записке для Брэндона Элисон рекомендовала мужчине сходить за цветами и бутылкой вина.

Так Кэти в очередной раз убедилась, что никакого секретного ингредиента нет. Достаточно проявлять заботу и терпение.

Кстати, не так давно женщина рассказала трогательную историю своих бабушки и дедушки. По их жизни можно было бы снять кино – здесь подробнее.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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