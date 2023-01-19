Без косметологов и пластических операций. Вот как девушке в 44 года удаётся выглядеть на 25

Многих девушек интересует секрет вечной молодости. Но героиня этой истории точно нашла ответ на такую сложную загадку.
Как рассказало издание Daily Mail, Муни Нгуйен 44 года, но многие не верят этой цифре, думая, что девушка моложе вдвое.
Многих девушек интересует секрет вечной молодости. Но героиня этой истории точно нашла ответ на такую сложную загадку.
Как рассказало издание Daily Mail, Муни Нгуйен 44 года, но многие не верят этой цифре, думая, что девушка моложе вдвое.
Фото: Daily Mail
Дорогостоящих процедур у косметологов и пластических операций здесь нет. Все естественно и натурально. Но как так может быть? Все просто. Муни рассказала, что своей историей хочет вдохновить тех, у кого нет денег на какие-то эксклюзивные продукты, ведь весь уход она делает дома самостоятельно.
Нгуйен рассказала, что самое главное – это очищение кожи. Такую процедуру она выполняет каждый вечер, чтобы ее лицо полностью избавилось от косметики, грязи и пота.
Фото: Daily Mail
Также важным пунктом является утреннее увлажнение. Неотъемлемым элементом при уходе за собой стал солнцезащитный крем. Его девушка наносит независимо от погоды и своих планов на день. Это объясняется тем, что ультрафиолет вреден для здоровья, из-за чего могут появляться морщины, а SPF прекрасно с этим борется.
Также Муни делает домашнюю маску для волос и лица. Ингредиенты здесь одинаковые: пиво, авокадо и рисовая вода. Такой сывороткой красавица пользуется раз в неделю. Почему именно такие компоненты? Все просто!
Фото: Daily Mail
«Элемент, который содержится в пиве, отшелушивает кожу и делает ее более эластичной, стабилизирует коллаген, который помогает избавиться от мелких морщин. Авокадо богато витамином Е, что увлажняет лицо и делает его более мягким. Рисовая вода нужна для тонизирования», – объяснила девушка.
Также Муни рассказала, что важен и образ жизни. Нельзя злоупотреблять алкоголем, курить. Нужно есть больше овощей и фруктов. Также девушка несколько раз в неделю уделяет время спорту. Причем необязательно куда-то идти. Упражнения можно сделать и дома.
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