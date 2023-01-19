Вам пора расстаться? Задайте один вопрос и узнайте будущее ваших отношений

У каждой девушки наступает такой момент, когда она начинает задумываться: а он и есть тот самый? Что же, ответ можно искать долго, анализируя каждую минуту, проведенную вместе со второй половинкой. Но есть вариант и попроще. Достаточно задать себе всего лишь один вопрос.

Издание 7 News недавно опубликовало историю, где девушка рассказала, как понять, стоит ли дальше продолжать отношения. Она всегда следует этому совету и ни разу еще не прогадала.

И вот ее наставление. Если вы сомневаетесь, стоит ли продолжать отношения, то спросите у себя, если бы вы были матерью, а ваш возлюбленный – сыном, гордились бы вы им? Если ответ отрицательный, то стоит порвать любые связи с этим человеком. Если вы все-таки ответили «да», то поздравляем, он точно ваша судьба.