Девушка влюбилась в парня и решила действовать. Теперь старые знакомые не смогут её узнать

Девушка листала ленту в Instagram и влюбилась в парня. Чтобы привлечь его внимание, блогерша решила хорошенько поработать над собой.

Фото: tiktok.com/@komaroooovaa2000

Пользовательница TikTok под ником komaroooovaa2000 поделилась с людьми своей историей, которая не очень похожа на правду. Девушка увидела красивого парня в Instagram и захотела встречаться с ним. Однако она пришла к выводу, что вряд ли сможет заинтересовать юношу.

Фото: tiktok.com/@komaroooovaa2000

Тогда komaroooovaa занялась своей внешностью. Девушка похудела, сменила гардероб, сделала себе другую стрижку. После всех приложенных усилий блогерша больше не была похожа на саму себя.

Фото: tiktok.com/@komaroooovaa2000

Но самое невероятно в том, что komaroooovaa набралась смелости и предложила молодому человеку встречаться. И теперь пара вместе уже четыре года.

Фото: tiktok.com/@komaroooovaa2000