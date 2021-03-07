Девушка влюбилась в парня и решила действовать. Теперь старые знакомые не смогут её узнать

Девушка листала ленту в Instagram и влюбилась в парня. Чтобы привлечь его внимание, блогерша решила хорошенько поработать над собой.
Девушка листала ленту в Instagram и влюбилась в парня. Чтобы привлечь его внимание, блогерша решила хорошенько поработать над собой.
Фото: tiktok.com/@komaroooovaa2000
Пользовательница TikTok под ником komaroooovaa2000 поделилась с людьми своей историей, которая не очень похожа на правду. Девушка увидела красивого парня в Instagram и захотела встречаться с ним. Однако она пришла к выводу, что вряд ли сможет заинтересовать юношу.
Фото: tiktok.com/@komaroooovaa2000
Тогда komaroooovaa занялась своей внешностью. Девушка похудела, сменила гардероб, сделала себе другую стрижку. После всех приложенных усилий блогерша больше не была похожа на саму себя.
Фото: tiktok.com/@komaroooovaa2000
Но самое невероятно в том, что komaroooovaa набралась смелости и предложила молодому человеку встречаться. И теперь пара вместе уже четыре года.
Фото: tiktok.com/@komaroooovaa2000
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