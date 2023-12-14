Беременная возлюбленная Паттинсона съела почти все пельмени в ресторане

Беременная Сьюки Уотерхаус – возлюбленная актера Роберта Паттинсона – съела 50 пельменей в ресторане и попросила еще добавки. Случай попал на видео и разлетелся по соцсетям.

В ролике модель и певица Уотерхаус говорит, что съела слишком много пельменей, а официант сообщил ей, что пельмени в ресторане закончились, пишет Metro. На что жена Паттинсона сказала: боже, как неловко, их, наверное, было штук 50.

Однако официант сообщил, что на кухне остались пельмени с креветками. Уотерхаус пришлось согласиться на такую добавку. В комментариях под гуляющим по соцсетям видео девушка пошутила, что на самом деле у нее нет жора. К слову, Паттинсон встречается с Уотерхаус с 2018 года. В ноябре 2023 пара сообщила, что ждет ребенка.

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