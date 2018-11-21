Беловежская пуща, Курган Славы и замки: Беларусь глазами туристов из России

Новости Беларуси. Учащиеся и педагоги Лингвистической школы Московского Института иностранных языков посетили Беларусь. На YouTube-канале учреждения размещён семиминутный видеоролик, который туристы назвали «незабываемым путешествием в Беларусь». Дорога туристов началась с Белорусского вокзала, что весьма символично. По пути ребята развлекались и предвкушали скорый приезд в страну-соседку. На кадрах видео мелькают Смоленск и Орша, а затем выход из поезда в Бресте.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Лингвистическая школа Московского Института иностранных языков

Первой посещённой достопримечательностью стала Беловежская пуща, видеоряд прогулки по заповеднику сопровождает одноименная композиция Песняров. Россияне полюбовались некоторыми обитателями Национального парка, зашли в Музей природы и в гости к Деду Морозу. Последний даже пообещал исполнить сотню желаний, если молодые люди пройдут по волшебному мосту, посидят в кресле Мороза Ивановича, стукнут посохом об пол и передадут весь негатив старым деревьям грабам.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Лингвистическая школа Московского Института иностранных языков

Далее компания побывала в Брестской крепости, переночевала в отеле и направилась осматривать Минск. Туристы прошлись по Троицкому предместью, Острову Слёз, познакомились с современными достопримечательностями города.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Лингвистическая школа Московского Института иностранных языков

Следующими точками маршрута стали Курган Славы и Хатынь. В последний день своего путешествия россияне посетили Мирский и Несвижский замки. На этом поездка закончилась, но помимо воспоминаний остались и фотографии, которыми авторы ролика решили закончить свой видеоотчёт.

Фото: vk.com/lingvisticheskayashkola