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Беловежская пуща, Курган Славы и замки: Беларусь глазами туристов из России

21 ноября 2018 12:15
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Новости Беларуси. Учащиеся и педагоги Лингвистической школы Московского Института иностранных языков посетили Беларусь. На YouTube-канале учреждения размещён семиминутный видеоролик, который туристы назвали «незабываемым путешествием в Беларусь».  

Дорога туристов началась с Белорусского вокзала, что весьма символично. По пути ребята развлекались и предвкушали скорый приезд в страну-соседку. На кадрах видео мелькают Смоленск и Орша, а затем выход из поезда в Бресте.  

Беловежская пуща, Курган Славы и замки: Беларусь глазами туристов из России-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Лингвистическая школа Московского Института иностранных языков  

Первой посещённой достопримечательностью стала Беловежская пуща, видеоряд прогулки по заповеднику сопровождает одноименная композиция Песняров. Россияне полюбовались некоторыми обитателями Национального парка, зашли в Музей природы и в гости к Деду Морозу. Последний даже пообещал исполнить сотню желаний, если молодые люди пройдут по волшебному мосту, посидят в кресле Мороза Ивановича, стукнут посохом об пол и передадут весь негатив старым деревьям грабам.  

Беловежская пуща, Курган Славы и замки: Беларусь глазами туристов из России-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Лингвистическая школа Московского Института иностранных языков  

Далее компания побывала в Брестской крепости, переночевала в отеле и направилась осматривать Минск. Туристы прошлись по Троицкому предместью, Острову Слёз, познакомились с современными достопримечательностями города.  

Беловежская пуща, Курган Славы и замки: Беларусь глазами туристов из России-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Лингвистическая школа Московского Института иностранных языков  

Следующими точками маршрута стали Курган Славы и Хатынь. В последний день своего путешествия россияне посетили Мирский и Несвижский замки. На этом поездка закончилась, но помимо воспоминаний остались и фотографии, которыми авторы ролика решили закончить свой видеоотчёт.  

Беловежская пуща, Курган Славы и замки: Беларусь глазами туристов из России-10

Фото: vk.com/lingvisticheskayashkola  

Беларусь всё чаще привлекает туристов. Недавно в страну приезжал парень из Украины, который решил посетить и оценить белорусские города.  

Фишка его проекта в том, что он не тратит ни копейки на свои путешествия – подробности здесь.  

# Туризм # калейдоскоп

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