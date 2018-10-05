Автор ставшего интернет-мемом Ждуна создала нового странного персонажа

Новости Нидерландов. Несколько дней назад скульптор Маргрит ван Бреворт представила в соцсетях новое необычное творение.
Первый раз его можно было увидеть 13 сентября, когда скульптура ещё не была полностью завершена. Второе появление было 26 сентября. В тот день подписчикам открылся вид спереди на создание. И 2 октября Бреворт показала скульптуру сбоку.
«Он готов. Но ему нужно имя (на английском)!», – подписала художница одну из фотографий.
Новая скульптура имеет цвет человеческой кожи. Творение представляет собой лежащее морщинистое тело с грустной мордой собаки и упирающимися в землю человеческими ногами.
Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort
Увидев скульптуру сбоку, пользователи соцсетей пришли в смятение.
«Интересно теперь на вид сзади посмотреть... Спереди такой милашка, но сбоку… это ужас, товарищи!»,
«Меня тоже пугает вид сбоку, а вид сзади боюсь даже представить!»,
«Очередная попытка похудеть прошла безрезультатно»,
«Если бы не человеческие ноги, то было бы ещё нормально... Но с ними – это просто кошмар».
Тем не менее, удивлённые поклонники творчества Маргрит не растерялись и стали предлагать имена, правда, преимущественно на русском. В списке присутствуют: «Скучашка», «Падун», «Шарпи», «Пуська», «Кузя», «Вставан», «Прошун», «Обжирун», «Тоскун», «Вздыхун» и многие другие, в том числе на английском.
Маргрит ван Бреворт создала скульптуру «Ждун», которая официально называется «Homunculus loxodontus», в 2016 году. В том же году Ждун стал самой фотографируемой достопримечательностью Лейдена, где был установлен.
В январе 2017 года фотография скульптуры появилась на сайте «Пикабу», после чего Ждун стал широко популярен в русскоязычном сегменте интернета.
О том, что же он из себя представляет, можно узнать здесь.