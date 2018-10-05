Автор ставшего интернет-мемом Ждуна создала нового странного персонажа

Новости Нидерландов. Несколько дней назад скульптор Маргрит ван Бреворт представила в соцсетях новое необычное творение.

Первый раз его можно было увидеть 13 сентября, когда скульптура ещё не была полностью завершена. Второе появление было 26 сентября. В тот день подписчикам открылся вид спереди на создание. И 2 октября Бреворт показала скульптуру сбоку.

«Он готов. Но ему нужно имя (на английском)!», – подписала художница одну из фотографий.

Новая скульптура имеет цвет человеческой кожи. Творение представляет собой лежащее морщинистое тело с грустной мордой собаки и упирающимися в землю человеческими ногами.