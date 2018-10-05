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Автор ставшего интернет-мемом Ждуна создала нового странного персонажа

05 октября 2018 07:30
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Новости Нидерландов. Несколько дней назад скульптор Маргрит ван Бреворт представила в соцсетях новое необычное творение.  

Первый раз его можно было увидеть 13 сентября, когда скульптура ещё не была полностью завершена. Второе появление было 26 сентября. В тот день подписчикам открылся вид спереди на создание. И 2 октября Бреворт показала скульптуру сбоку.  

«Он готов. Но ему нужно имя (на английском)!», – подписала художница одну из фотографий.  

Новая скульптура имеет цвет человеческой кожи. Творение представляет собой лежащее морщинистое тело с грустной мордой собаки и упирающимися в землю человеческими ногами.  

Автор ставшего интернет-мемом Ждуна создала нового странного персонажа-1

Фото: instagram.com/margrietvanbreevoort  

Увидев скульптуру сбоку, пользователи соцсетей пришли в смятение.  

«Интересно теперь на вид сзади посмотреть... Спереди такой милашка, но сбоку… это ужас, товарищи!»,  

«Меня тоже пугает вид сбоку, а вид сзади боюсь даже представить!»,  

«Очередная попытка похудеть прошла безрезультатно»,  

«Если бы не человеческие ноги, то было бы ещё нормально... Но с ними – это просто кошмар».  

Тем не менее, удивлённые поклонники творчества Маргрит не растерялись и стали предлагать имена, правда, преимущественно на русском. В списке присутствуют: «Скучашка», «Падун», «Шарпи», «Пуська», «Кузя», «Вставан», «Прошун», «Обжирун», «Тоскун», «Вздыхун» и многие другие, в том числе на английском.  

Маргрит ван Бреворт создала скульптуру «Ждун», которая официально называется «Homunculus loxodontus», в 2016 году. В том же году Ждун стал самой фотографируемой достопримечательностью Лейдена, где был установлен.  

В январе 2017 года фотография скульптуры появилась на сайте «Пикабу», после чего Ждун стал широко популярен в русскоязычном сегменте интернета.  

О том, что же он из себя представляет, можно узнать здесь.  

# Необычное # калейдоскоп

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