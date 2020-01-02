Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию
Новый год позади, теперь от него остались только воспоминания. Думая о прошедшем празднике, невольно сравниваешь его с предыдущими. Неотъемлемой частью Нового года является программа «Голубой огонёк», которая на протяжении десятилетий выходила на экраны.
Передача была создана с целью подарить людям возможность посмотреть на знаменитостей, услышать новые хиты или спеть вместе с гостями программы старые песни, да и просто приятно провести время. В «Голубом огоньке» участвовали даже Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.
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Впрочем, не только передачи, но и праздничные фильмы вызывают приятную грусть о былом. Мы собрали несколько атмосферных снимков, которые способны перенести в прошлое.
Юрий Гагарин
Фото: instagram.com/doktorsmolin
Муслим Магомаев
Фото: instagram.com/muslim_magomaev__
Муслим Магомаев
Фото: instagram.com/pro_zvezdu
Муслим Магомаев
Фото: instagram.com/sov_kinodom
Татьяна Грушина и Николай Караченцов
Фото: instagram.com/irinatarasova8788
Ольга Аросева, Юрий Валынцев и Станислав Микульский
Фото: instagram.com/1977atom
Сергей Жуков, Алексей Потехин и Наташа Королёва
Фото: instagram.com/koroleva__ru
Сергей Жуков, Алексей Потехин и Наташа Королёва
Фото: instagram.com/kino.park2019
Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков
Фото: instagram.com/historykino
Несколько месяцев назад мы собрали редкие фотографии советских актёров.
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