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Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию

02 января 2020 14:19
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Новый год позади, теперь от него остались только воспоминания. Думая о прошедшем празднике, невольно сравниваешь его с предыдущими. Неотъемлемой частью Нового года является программа «Голубой огонёк», которая на протяжении десятилетий выходила на экраны. 

Передача была создана с целью подарить людям возможность посмотреть на знаменитостей, услышать новые хиты или спеть вместе с гостями программы старые песни, да и просто приятно провести время. В «Голубом огоньке» участвовали даже Юрий Гагарин и Валентина Терешкова. 

Бодров, Гусева и Леонов. 9 редких фотографий любимых советских звёзд 

Впрочем, не только передачи, но и праздничные фильмы вызывают приятную грусть о былом. Мы собрали несколько атмосферных снимков, которые способны перенести в прошлое. 

Юрий Гагарин 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-1

Фото: instagram.com/doktorsmolin 

Муслим Магомаев 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-3

Фото: instagram.com/muslim_magomaev__ 

Муслим Магомаев 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-5

Фото: instagram.com/pro_zvezdu 

Муслим Магомаев 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-7

Фото: instagram.com/sov_kinodom 

Татьяна Грушина и Николай Караченцов 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-9

Фото: instagram.com/irinatarasova8788 

Ольга Аросева, Юрий Валынцев и Станислав Микульский 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-11

Фото: instagram.com/1977atom 

Сергей Жуков, Алексей Потехин и Наташа Королёва 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-13

Фото: instagram.com/koroleva__ru 

Сергей Жуков, Алексей Потехин и Наташа Королёва 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-15

Фото: instagram.com/kino.park2019 

Эльдар Рязанов, Барбара Брыльска и Андрей Мягков 

Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию-17

Фото: instagram.com/historykino 

Несколько месяцев назад мы собрали редкие фотографии советских актёров.

Посмотреть на Гурченко, Миронова и Румянцеву можно здесь

# Звезды # Юрий Гагарин # Муслим Магомаев # Алла Пугачёва # Георгий Вицин

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