Атмосферные снимки. Показываем новогодние фотографии, которые вызовут ностальгию

Новый год позади, теперь от него остались только воспоминания. Думая о прошедшем празднике, невольно сравниваешь его с предыдущими. Неотъемлемой частью Нового года является программа «Голубой огонёк», которая на протяжении десятилетий выходила на экраны.

Передача была создана с целью подарить людям возможность посмотреть на знаменитостей, услышать новые хиты или спеть вместе с гостями программы старые песни, да и просто приятно провести время. В «Голубом огоньке» участвовали даже Юрий Гагарин и Валентина Терешкова.

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Впрочем, не только передачи, но и праздничные фильмы вызывают приятную грусть о былом. Мы собрали несколько атмосферных снимков, которые способны перенести в прошлое.

Юрий Гагарин