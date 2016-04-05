Лето 2016 в коллекциях белорусских дизайнеров одежды
Наконец весна порадовала первыми солнечными днями. Зимнее обмундирование уже порядком надоело, поэтому пуховики и шубы многие сменили на пальто и тренчи. Еще пара недель, и можно будет вовсе расстаться с верхней одеждой на несколько месяцев. Выглядеть стильно в теплые весенние дни вдохновляют коллекции именитых европейских домов мод, чьи творения для большинства белорусских модников остаются мечтой. Быть в тренде поможет одежда белорусских дизайнеров.
Весна и лето как раз то время, когда следует присмотреться к одежде в пастельных оттенках. Американский институт цвета Pantone назвал нежно-розовый и голубой самыми актуальными цветами в 2016 году. Новое модное веяние нашло отражение в коллекции BOITSIK.
Безусловно, одним из самых популярных цветов для летнего сезона является белый. Белые платья, белые блузы, белые брюки... Вещи для любого случая и на любой вкус.
Образы от Алены Горецкой для летней прогулки.
Лето - время отпусков. Для тех, кто проводит жаркие дни за рабочим столом Алена Горецкая предлагает несколько комплектов «белый верх, черный низ», которые язык не повернется назвать консервативными: юбка с высоким разрезом, ультрамодные кюлоты и блуза с баской, чуть оголяющая живот.
Считается, что белый цвет ослепляет, поэтому люди в total white производят неизгладимое впечатление. А если к белому цвету добавить еще и необычный крой, то результат и вовсе умопомрачительный.
В понимании белорусских дизайнеров маленькое черное платье не всегда то, что представляют себе большинство белорусок.
Дизайнер Юлия Бабия знает, как в сером платье не стать серой мышью.
Те, кто не представляет свой образ без ярких цветовых акцентов, могут обратить внимание на коллекции брендов Anastasiya Laryonova, DAVIDOVA и Favorini.
Прохладным вечером не помешал бы свитер. Необычный вариант, поднимающий настроение, предлагает бренд Alis.
Имена белорусских дизайнеров для большинства людей в новинку, но их работы тем не менее могут составить конкуренцию более известным европейским брендам.
Автор: Наталия Колешко