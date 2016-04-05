Лето 2016 в коллекциях белорусских дизайнеров одежды

Наконец весна порадовала первыми солнечными днями. Зимнее обмундирование уже порядком надоело, поэтому пуховики и шубы многие сменили на пальто и тренчи. Еще пара недель, и можно будет вовсе расстаться с верхней одеждой на несколько месяцев. Выглядеть стильно в теплые весенние дни вдохновляют коллекции именитых европейских домов мод, чьи творения для большинства белорусских модников остаются мечтой. Быть в тренде поможет одежда белорусских дизайнеров.

Весна и лето как раз то время, когда следует присмотреться к одежде в пастельных оттенках. Американский институт цвета Pantone назвал нежно-розовый и голубой самыми актуальными цветами в 2016 году. Новое модное веяние нашло отражение в коллекции BOITSIK.