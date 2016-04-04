Прямой эфир

«Друзья» удивили: легендарная песня о «Драном коте» из ситкома – не о коте

04 апреля 2016 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Во время Reddit AMA в ноябре 2014 года Лизу Кудроу спросили об истории культовой песни «Драный кот», звучавшей в ситкоме «Друзья». Актриса тогда рассказала, что текст придумали создатели шоу, а мелодию она подобрала сама. Но сейчас выяснилось, что у «Драного кота» более длинная история.

Автором сценария шестой серии второго сезона «Друзей» является Бэтси Борнс (знаменитая песня впервые прозвучала именно в этом эпизоде). 

Сюжет (кратко):

У Росса началась аллергия на киви, и его отправили к врачу. Чендлер и Джои предложили посидеть с Беном, но их отвлекли симпатичные девушки в автобусе и они случайно забыли Бена в коляске. Тем временем, владелец Центрального парка Терри сообщил Рэйчел, что Фиби собираются заменить профессиональным музыкантом. Фиби не оставалось ничего, кроме как выступать прямо на улице...

«Друзья» удивили: легендарная песня о «Драном коте» из ситкома – не о коте-1


Фото. Warner Bros/photofest, Лизу Кудроу в образе Фиби 

Бэтси Борнс пыталась вплести в сюжет детали её собственной жизни.

Сестру Бэтси зовут Стэфани, и персонаж Крисси Хайнд тоже получил это имя, актриса исполняла роль «замены Фиби». Бар, куда Чендлер и Джои пригласили новых знакомых, носит название Маркел – так звали отца её парня, рассказывает издание Refinery29.

Бэтси Борнс:

Ещё в тот момент у меня была по-настоящему дурно пахнущая, облезлая собака.

Она так отвратительно пахла, что её прозвали Гауда, в честь испорченного сыра. Это был мой сценарий, и я подумала – будь что будет. Но было решено, что спеть про кота будет забавнее. 

Так что песня изначально посвящалась собаке.

Представьте себе, как бы круто всё изменилось, будь эта песня о собаке... Старый приятель Фиби не предложил бы вставить мелодию в рекламу наполнителя для кошачьих лотков. И неизвестно, стали бы снимать видео для песни о «Драной Собаке»? 

«Друзья» удивили: легендарная песня о «Драном коте» из ситкома – не о коте-4


Фото. Кадр из ситкома «Друзья»

На случай, если вам интересно: сейчас у Борнс есть «хорошо пахнущая собака по кличке Бодхи». И нет, это не она играла в «На гребне волны»!

Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино

Другие новости рубрики

Все новости
Леонардо Ди Каприо оказал финансовую помощь тропическим лесам Суматры
04 апреля 2016 15:50

Леонардо Ди Каприо оказал финансовую помощь тропическим лесам Суматры

История одного фото поразила весь мир: считанные дни до смерти из-за войны
04 апреля 2016 15:37

История одного фото поразила весь мир: считанные дни до смерти из-за войны

Единственная дочь поэта Маяковского скончалась в США
04 апреля 2016 14:54

Единственная дочь поэта Маяковского скончалась в США