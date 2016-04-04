«Друзья» удивили: легендарная песня о «Драном коте» из ситкома – не о коте
Новости США. Во время Reddit AMA в ноябре 2014 года Лизу Кудроу спросили об истории культовой песни «Драный кот», звучавшей в ситкоме «Друзья». Актриса тогда рассказала, что текст придумали создатели шоу, а мелодию она подобрала сама. Но сейчас выяснилось, что у «Драного кота» более длинная история.
Автором сценария шестой серии второго сезона «Друзей» является Бэтси Борнс (знаменитая песня впервые прозвучала именно в этом эпизоде).
Сюжет (кратко):
У Росса началась аллергия на киви, и его отправили к врачу. Чендлер и Джои предложили посидеть с Беном, но их отвлекли симпатичные девушки в автобусе и они случайно забыли Бена в коляске. Тем временем, владелец Центрального парка Терри сообщил Рэйчел, что Фиби собираются заменить профессиональным музыкантом. Фиби не оставалось ничего, кроме как выступать прямо на улице...
Фото. Warner Bros/photofest, Лизу Кудроу в образе Фиби
Бэтси Борнс пыталась вплести в сюжет детали её собственной жизни.
Сестру Бэтси зовут Стэфани, и персонаж Крисси Хайнд тоже получил это имя, актриса исполняла роль «замены Фиби». Бар, куда Чендлер и Джои пригласили новых знакомых, носит название Маркел – так звали отца её парня, рассказывает издание Refinery29.
Бэтси Борнс:
Ещё в тот момент у меня была по-настоящему дурно пахнущая, облезлая собака.
Она так отвратительно пахла, что её прозвали Гауда, в честь испорченного сыра. Это был мой сценарий, и я подумала – будь что будет. Но было решено, что спеть про кота будет забавнее.
Так что песня изначально посвящалась собаке.
Представьте себе, как бы круто всё изменилось, будь эта песня о собаке... Старый приятель Фиби не предложил бы вставить мелодию в рекламу наполнителя для кошачьих лотков. И неизвестно, стали бы снимать видео для песни о «Драной Собаке»?
Фото. Кадр из ситкома «Друзья»
На случай, если вам интересно: сейчас у Борнс есть «хорошо пахнущая собака по кличке Бодхи». И нет, это не она играла в «На гребне волны»!
Перевод: Светлана Воропай