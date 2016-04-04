«Друзья» удивили: легендарная песня о «Драном коте» из ситкома – не о коте

Новости США. Во время Reddit AMA в ноябре 2014 года Лизу Кудроу спросили об истории культовой песни «Драный кот», звучавшей в ситкоме «Друзья». Актриса тогда рассказала, что текст придумали создатели шоу, а мелодию она подобрала сама. Но сейчас выяснилось, что у «Драного кота» более длинная история.

Автором сценария шестой серии второго сезона «Друзей» является Бэтси Борнс (знаменитая песня впервые прозвучала именно в этом эпизоде).

Сюжет (кратко):

У Росса началась аллергия на киви, и его отправили к врачу. Чендлер и Джои предложили посидеть с Беном, но их отвлекли симпатичные девушки в автобусе и они случайно забыли Бена в коляске. Тем временем, владелец Центрального парка Терри сообщил Рэйчел, что Фиби собираются заменить профессиональным музыкантом. Фиби не оставалось ничего, кроме как выступать прямо на улице...