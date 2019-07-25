Андрею Григорьеву-Апполонову – 49. Как изменился рыжий из «Иванушек» и чем он занимается сейчас

Все знают его как «Рыжего из Иванушек». Путь к славе Андрея Григорьева-Апполонова был непростым. Рассказываем, как менялся солист группы, с какими трудностями сталкивался и чем занимается сегодня. Андрей Григорьев-Апполонов родился 26 июля 1970 года в Сочи. Он рос в обычной пятиэтажке с родителями и старшей сестрой Юлей. В семь лет он побывал на концерте Валерия Леонтьева, был ослеплен выступлением артиста и уже тогда решил стать певцом.

Фото: instagram.com/apollonov_ag В юном возрасте Андрей начал проявлять творческие способности. Он участвовал во всех школьных мероприятиях, занимался брейк-дансом и окончил музыкальную школу по классу фортепиано.

Фото: instagram.com/apollonov_ag. «Я начал зарабатывать, танцуя брейк-данс в уличной команде». В 15-16 лет он танцевал уже на профессиональном уровне и иногда зарабатывал больше, чем его отец, главврач.

Фото: instagram.com/vika_vd85 С раннего детства Григорьев-Апполонов коллекционировал марки. Ему даже подарили путевку в лагерь «Артек» за лучшую коллекцию. Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос

Фото: instagram.com/ivanushki__int.fan Окончив 9 классов, Андрей поступил в Сочинское педагогическое училище и позже несколько месяцев работал учителем младших классов. В это время он попробовал себя в качестве манекенщика. Ведь юноша всегда отличался высоким ростом (190 см). Он даже работал режиссером-постановщиком Театра мод.

Фото: instagram.com/ivanushki__int.fan В 1991 году Григорьев-Апполонов понял, что в Сочи ему делать нечего, и переехал жить в Москву. В столице он поступил в ГИТИС на эстрадное отделение, которое окончил заочно. На втором курсе он вместе с Игорем Сориным победил в творческом конкурсе и уехал в США, чтобы участвовать в постановке бродвейского мюзикла «Метро».

Фото: instagram.com/apollonov_ag Кстати, именно знакомство с Игорем Сориным положило начало группе «Иванушки International». Позже к ним присоединился Кирилл Андреев. Так и родилась легендарная группа.

Фото: instagram.com/apollonov_ag Игорь Матвиенко стал продюсером «Иванушек». И уже спустя год трио выпустило первый альбом, они ездили с гастролями и собирали целые стадионы. Рыжий «Иванушка» первое время боялся даже выходить из дома из-за преследований толпами поклонниц.

Фото: instagram.com/teatrmysteries Песни группы становились настоящими хитами. Фанаты хором пели «Тучи», «Тополиный пух», «За горизонт». Состав «Иванушек» менялся несколько раз. На смену Игорю Сорину, который трагически погиб, пришел Олег Яковлев. Но и он ушел из коллектива в 2013 году, решив заняться сольной карьерой. Место Яковлева занял Кирилл Туриченко.

Фото: instagram.com/apollonov_ag С начала двухтысячных популярность группы «Иванушки International» стала падать, и с 2007 года они не выпускали новых песен. В 2015 в Москве прошел юбилейный концерт группы.

Фото: instagram.com/ivanushkifanclub Помимо карьеры музыканта, Григорьев-Апполонов играл эпизодические роли в кино. Он появился в сериалах «Не родись красивой», «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», а также в нескольких полнометражных картинах.

Фото: instagram.com/ivanushki__int.fan Рыжий из Иванушек был дважды женат. С первой женой, Марией Кириленко-Лопатовой, Андрей прожил 5 лет. Мария вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко, а Григорьев-Апполонов женился на Марине Банковой. У супругов — двое сыновей: Иван и Артемий. Старший Ваня играет в хоккей за СДЮШОР «Динамо».

Фото: instagram.com/apollonov_ag Сложным для Григорьева-Апполонова стал 2017 год. В июне скончался его друг, бывший солист «Иванушек», Олег Яковлев. Спустя месяц от бронхиальной астмы скончалась его старшая сестра Юлия. Наш маленький Олежка, он был целой эпохой: каким запомнят Олега Яковлева (читать далее).

Фото: instagram.com/apollonov_ag В апреле этого года сало известно о том, что певец с супругой намерены взять паузу в отношениях из-за романа Марины с баскетболистом «Химок». Как объяснил сам Григорьев-Апполонов, «Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутреннем «Я». Разводиться мы, конечно, не будем».

Фото: instagram.com/apollonov_ag Певец активно ведет свой Instagram. Там он рассказывает о своей работе, путешествиях, семье и друзьях.

Фото: instagram.com/apollonov_ag Индонезия! Один из красивейших пейзажей на земле! Три бухты в одном кадре! Где-то недалеко от острова Комодо!

Фото: instagram.com/apollonov_ag Красная дорожка фестиваля ЖАРА! Dress code gold!