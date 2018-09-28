Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос

Новости России. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал квартиру своего детства, которая находится в Сочи.

Видеоэкскурсию по дому артист показал на своей странице в Instagram.

По словам исполнителя, в этой старой квартире ремонт не делался больше 40 лет. На стене висят аутентичные плакаты, наклейки, маски, которые коллекционировал его папа, и ковер.

Андрей Григорьев-Апполонов:

Как шутят мои сочинские друзья – это музей-квартира Апполонова. Прожил в ней всё детство и юность, до 20 лет. Пора делать ремонт! Авось пригодится.