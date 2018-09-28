Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос
Новости России. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал квартиру своего детства, которая находится в Сочи.
Видеоэкскурсию по дому артист показал на своей странице в Instagram.
По словам исполнителя, в этой старой квартире ремонт не делался больше 40 лет. На стене висят аутентичные плакаты, наклейки, маски, которые коллекционировал его папа, и ковер.
Андрей Григорьев-Апполонов:
Как шутят мои сочинские друзья – это музей-квартира Апполонова. Прожил в ней всё детство и юность, до 20 лет. Пора делать ремонт! Авось пригодится.
Фото: instagram.com/apollonov_ag
Андрей Григорьев-Апполонов приехал и решил разобраться, что к чему. «Чего простаивать – можно сделать ремонт и сдавать».
Фото: instagram.com/apollonov_ag
Известный музыкант показал комнату, в которой жил с 10 до 18 лет, кровать, на которой спал, телевизор, который переключал ногами, и стол, за которым делал уроки.
Фото: instagram.com/apollonov_ag
Кроме того в квартире в хорошем состоянии сохранилась швейная машинка.
Андрей Григорьев-Апполонов:
Квартира-музей! Экскурсия продолжается! Сестричка мне шила штаны на этой машинке!
Фото: instagram.com/apollonov_ag
Скоро будет закончен ремонт.
«Кто первый снимать квартиру?», шутя, спрашивает рыжий из «Иванушек».
Фото: instagram.com/apollonov_ag
Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х? (смотрите и ностальгируйте здесь)