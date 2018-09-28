Прямой эфир

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос

28 сентября 2018 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов показал квартиру своего детства, которая находится в Сочи.

Видеоэкскурсию по дому артист показал на своей странице в Instagram.  

По словам исполнителя, в этой старой квартире ремонт не делался больше 40 лет. На стене висят аутентичные плакаты, наклейки, маски, которые коллекционировал его папа, и ковер.

Андрей Григорьев-Апполонов:
Как шутят мои сочинские друзья – это музей-квартира Апполонова. Прожил в ней всё детство и юность, до 20 лет. Пора делать ремонт! Авось пригодится.

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос-1

Фото: instagram.com/apollonov_ag

Андрей Григорьев-Апполонов приехал и решил разобраться, что к чему. «Чего простаивать – можно сделать ремонт и сдавать».

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос-4

Фото: instagram.com/apollonov_ag

Известный музыкант показал комнату, в которой жил с 10 до 18 лет, кровать, на которой спал, телевизор, который переключал ногами, и стол, за которым делал уроки.

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос-7

Фото: instagram.com/apollonov_ag

Кроме того в квартире в хорошем состоянии сохранилась швейная машинка.

Андрей Григорьев-Апполонов:
Квартира-музей! Экскурсия продолжается! Сестричка мне шила штаны на этой машинке!

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос-10

Фото: instagram.com/apollonov_ag

Скоро будет закончен ремонт.

 «Кто первый снимать квартиру?», шутя, спрашивает рыжий из «Иванушек».

Швейная машинка и ковер на стене. Рыжий из «Иванушек» показал квартиру, в которой вырос-13

Фото: instagram.com/apollonov_ag

Их плакат точно висел у вас на стене. Как сегодня выглядят популярные музыканты 2000-х? (смотрите и ностальгируйте здесь)

# Звезды # калейдоскоп # Андрей Григорьев-Аполонов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ани Лорак – 40 лет. Характер певицы в 11 фото: Instagram-обзор
28 сентября 2018 12:56

Ани Лорак – 40 лет. Характер певицы в 11 фото: Instagram-обзор

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды
28 сентября 2018 12:12

Арина Соболенко: 5 историй новой звезды

Гороскоп на октябрь: Скорпионам нельзя налево, а Рыбам можно всё
28 сентября 2018 11:19

Гороскоп на октябрь: Скорпионам нельзя налево, а Рыбам можно всё