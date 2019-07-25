Лучшие продукты для сжигания жира на животе назвали диетологи

Первым продуктом, который признан главным борцом с жиром, являются куриные яйца. Диетологи советуют их чаще употреблять в отварном виде. На втором месте разместилась полезнейшая куриная грудка. Ее, как и куриные яйца, предпочтительнее употреблять в отварном виде.

Именно поэтому диетологи составили список из шести продуктов, которые смогут помочь избавиться от ненужных жировых отложений на животе. Важно, что эти продукты содержат большое количество белка, который помогает ускорить обмен веществ. Также эти продукты, по мнению докторов, уменьшают зависимость от еды на 60%.

Диетологи бьют тревогу: нарастающий на животе человека жир представляет большую опасность всему организму. Беспокойство обусловлено тем, что жир соседствует с жизненно важными органами.

Также диетологи считают полезным для фигуры употребление тунца. Его можно есть как самостоятельный продукт, так и используя в блюдах. Можно миксовать продукты из данного списка и получать вкусные и простые блюда. Например, совместив куриные яйца и тунец можно получить вкусный завтрак — омлет с тунцом и луком (рецепт здесь).

Диетологи отмечают особые свойства красной чечевицы. Ее употребляют в отварном виде, тогда калорийность этого продукта всего 116 ккал на 100 гр. Употребление в пищу миндаля и запеченных бобов также будет работать на вашу фигуру.

При таком питании для достижения результатов стоит отказаться от сладкого и обратить внимание на физические нагрузки вроде ходьбы или плавания. Будьте готовы к тому, что живот и бедра уменьшаются в размерах в последнюю очередь.