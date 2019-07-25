«Ко мне идёт Людмила Зыкина. Я онемела!» А ещё её головные уборы есть у Бабкиной! Уникальная мастерица живёт в Солигорске

Ежегодное украшение «Славянского базара» – город мастеров. А ещё это площадка для творчества и знакомства с новыми технологиями рукоделия. В этом году на фестивале в Витебске Минскую область представили более 20 народных мастеров. В программе «Центральный регион» рассказали о мастерах и мастерицах Солигорского района.

Раиса Александровна Раманеня – мастер по соломоплетению. Она, как никто другой, знает цену этого материала. Связана с ним с самого детства. Работа мастера начинается далеко не с идеи, и не с момента взятия в руки соломинки, а именно с поля. Раиса Раманеня, народный мастер Беларуси, руководитель заслуженного любительского коллектива РБ студии декоративно-прикладного творчества «Белорусский сувенир»:

Любая работа из соломы начинается с того, что нужно найти солому. Как её найти? Вот эта солома, в поле, на котором мы стоим, очень низкая, она малопригодна для работы. Её можно использовать, конечно, но у меня растёт своя солома, своя рожь. Она очень высокая, я сама её сею, сама потом срезаю серпом, сушу, отрезаю колоски, перебираю, обрабатываю. И у меня в итоге получается вот такой красивый материал, из которого мы уже и творим.

Соломоплетению – не одна тысяча лет. История начинается со старинных обрядов, связанных с культами хлеба и соломы. Предки верили в её силу и использовали природный материал во всех возможных эпостасях. Поэтому сегодня каждый мастер знает, как важно сохранить традиции и возродить то, что давно забыто. Раиса Раманеня:

В доме у каждого после сбора урожая хранился жатвенный сноп, «дажынкавы сноп». Потом из дожиночного снопа делали украшения разные, разные символы, которые хранили в доме. Считалось, что они приносят богатство в дом, мир в дом, любовь в дом. Я, например, делаю, у меня есть такая авторская интерпретация – «житняя баба» я её называю. Потому что я прочла информацию в книге и поделилась своим взглядом на эту вещь. Считается, что она помогает женщине в доме, чтобы сохранять семью, любовь, достаток.

Именно за возрождение и сохранение традиций народного искусства соломоплетения Раиса Александровна отмечена президентской премией. Профессиональный путь начался с детства. Примером стала бабушка – знаменитая тогда ткачиха. Мама научила доброте и щедрости. В 10 лет маленькая Раиса поступила в художественную школу имени Ахремчика. Потом прошла обучение в Бобруйском училище и университете культуры. Где научили рисовать и видеть красоту. Там же впервые в руки попала соломка. Раиса Раманеня:

Я считаю, что богатство, в принципе, не в том, что много денег. Ну что делать с деньгами? Пусть их много у кого-то есть, слава Богу, пусть так будет, потому что богатые люди нужны. А я, может быть, человек, который обладает даже не богатством, а сокровищем каким-то. Потому что солома, знаете, меня вывела в люди. Она мне даёт вдохновение, она даёт мне возможность быть тем, кто я есть.



Использовать знания на практике мастерица пришла в Солигорский центр творчества и уже 37 лет передаёт свой опыт детям. Вместе с ними и другими мастерами Раиса Александровна заявляет о белорусской соломке на международной арене. Она же является членом Американской ассоциации плетения. Раиса Раманеня:

Из соломы плетут практически во всём мире, она есть везде. Другое дело, кто как сохранил. В Англии до сих пор делают какие-то обереговые украшения: сплетают как-то колоски по-особому на свадьбу, на счастье. Где-то близко к ним Америка. В Венгрии есть свои особые украшения, в Сербии есть своя техника. Есть швейцарская техника кружевоплетения из соломы. То есть делали кружева из соломы, ведь не все могли позволить себе золотую нить. А солома была очень похожа на золото, её сплетали в тоненькие нитки и плели кружева, придумали свою технику – она такая необыкновенная. А у нас в Беларуси были знаменитые Царские врата, остались образцы до сих пор. Её творческий почерк узнают из сотен. Идеальные формы, нежность и необычайно золотистый цвет – будто подтверждение мягкого характера мастерицы.

Это чувствуют и дети, которые стремятся попасть к ней на занятие. Благодаря труду Раисы Александровны и постоянным победам на конкурсах самых высоких уровней, её коллектив «Белорусский сувенир» признан заслуженным. Раиса Раманеня:

Я каждому ребёнку стараюсь дать почувствовать уверенность в себе, в том, что ты достоин чего-то. Достоин того, чтобы восхищались твоей работой. Достоин того, чтобы тобой восхищались. И прежде всего, даже не столько твоей работой, сколько тобой самим. Потому что ты важен, как человек, как личность. Уверенность в себе. Учить детей ещё очень важно преодолевать препятствия и терпеть поражения. Потому что поражения у каждого бывают. Но, к сожалению, есть такие моменты – иногда приезжаешь, я бываю иногда в жюри – и люди возмущаются: «Почему моему ребёнку не дали?» Они устраивают скандалы. И не понимают, что поражение нужно уметь пережить. Я считаю, что всё то, чем мы сегодня занимаемся в центре детского творчества – это такое место (и наше, и другие), которое нужно сохранять и поддерживать. Потому что где ещё человеку оставаться человеком? Именно в таком – искусство, спорт. Как говорят аналитики, футурологи, учёные, социологи – за этим будущее. Если нас заменят машины, значит, нам, людям нужно будет заниматься искусством, спортом. И поэтому, конечно, очень важно сохранить всё это. Раиса Раманеня – постоянный участник «Славянского базара». Её работы, представленные в городе мастеров, поражают самых знаменитых артистов. Этот год для мастерицы также победный. За соломенную куклу с васильковым акцентом жюри наградило первым местом.

Раиса Раманеня:

На «Славянский базар» я езжу с 1998 года. Мои головные уборы есть в коллекции (музея, наверное, сейчас) Людмилы Зыкиной. И Надежда Бабкина у меня покупала головной убор сама на «Славянском базаре». Мы ездили с ярмаркой-продажей. И вот я стою и вдруг поднимаю глаза и вижу, что ко мне идёт Людмила Зыкина. Я просто была… Я онемела! Потому что такая великая артистка, моя мама любила её песни, и тут вдруг! Это было, конечно, потрясающе! А потом, года через два уже Надежда Бабкина ко мне пришла покупать головные уборы. Это тоже так было – она с такой свитой, всё такое. Но я уже после Зыкиной свободнее себя чувствовала с Бабкиной. Она посмотрела всё, сказала: «Я беру это, это». Потом ещё на второй день пришла, принесла мне свой альбом с фотографиями, подписала, автограф оставила. Было очень приятно, конечно.