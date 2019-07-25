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Двухлетний ребёнок убежал от мамы в аэропорту. Малыша нашли в багажном отсеке

25 июля 2019 10:27
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Двухлетний мальчик пять минут катался на багажной ленте в аэропорту, пока его не заметили работники зоны регистрации.

Путешествие малыша записали камеры аэропорта Атланты. Двухлетний мальчик по имени Лоренцо ушел от своей мамы, пока она печатала свой посадочный талон. Кадры показывают, что Лоренцо прошел через кассу, а потом запрыгнул на движущуюся конвейерную ленту, сообщает Daily Mail.

Двухлетний ребёнок убежал от мамы в аэропорту. Малыша нашли в багажном отсеке-1

Фото: NBS

Лоренцо попал на другую сторону багажной ленты и начал свое путешествие. Пока он проходил через систему багажа, его мать – Эдит Вега – увидела, как персонал Spirit Airline останавливает конвейерную ленту. Мальчик пытался перелезть через чемоданы, но его унесло дальше, он попал в багажную зону. Ее сотрудники быстро заметили мальчика и спасли его.

Двухлетний ребёнок убежал от мамы в аэропорту. Малыша нашли в багажном отсеке-4

Фото: Daily Mail

Мать двухлетнего мальчика говорит, что она чуть не сошла с ума после того, как он запрыгнул на конвейерную ленту в аэропорту. Ребенок был госпитализирован после инцидента, малыш сломал правую руку.

Двухлетний ребёнок убежал от мамы в аэропорту. Малыша нашли в багажном отсеке-7

Фото: NBS

Персонал сказал Веге, что Лоренцо катался на конвейере около пяти минут, в итоге упал в багажный отсек. Авиакомпания заявила, что билетная касса была закрыта в то время, и поблизости не было сотрудников, которые могли бы стащить ребенка с пояса.

За детьми нужно постоянно следить родителям.

В начале года в Испании мальчик провалился в 100-метровый колодец, его пыталась спасти вся страна (здесь подробнее).  

# Дети # калейдоскоп

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