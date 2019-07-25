Двухлетний ребёнок убежал от мамы в аэропорту. Малыша нашли в багажном отсеке

Двухлетний мальчик пять минут катался на багажной ленте в аэропорту, пока его не заметили работники зоны регистрации.

Путешествие малыша записали камеры аэропорта Атланты. Двухлетний мальчик по имени Лоренцо ушел от своей мамы, пока она печатала свой посадочный талон. Кадры показывают, что Лоренцо прошел через кассу, а потом запрыгнул на движущуюся конвейерную ленту, сообщает Daily Mail.