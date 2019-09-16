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СМИ: у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк начались осложнения

16 сентября 2019 12:27
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Новости России. У Анастасии Заворотнюк начались осложнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

У актрисы диагностирована полиорганная недостаточность и пневмония. Сама Анастасия и её представители не подтвердили эту информацию. Директор Заворотнюк Стас Христов пояснил, что ему запретили давать комментарии относительно состояния актрисы.

В августе появились сведения, что у артистки выявлено серьёзное заболевание. Позже СМИ сообщили, что Заворотнюк введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ.

Несколько дней назад стало известно, что в больницу к Анастасии Заворотнюк приехали её мама и муж.

Родственники актрисы были сильно встревожены – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Анастасия Заворотнюк # Стас Христов

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