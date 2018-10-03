Десять выходных на Новый год. График переноса выходных дней в 2019 году в России

Новости России. В России утвержден график переноса выходных дней в 2019 году.

Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. Например, в новогодние праздники жители России будут отдыхать десять дней подряд, на майские праздники – выходные будут два раза по несколько дней.

5 и 6 января, а также 23 февраля, которые совпали с нерабочими праздничными днями (субботой и воскресеньем), будут перенесены на 2, 3 и 10 мая.

Новогодние каникулы составят десять дней и продлятся с 30 декабря по 8 января.

В честь Дня защитника отечества выходными будут 23 и 24 февраля.

В марте выходные будут 8, 9 и 10 марта.

В мае жители России будут отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

В июне выходным днем будет День России – 12 июня.

В ноябре россиян ждут три выходных дня на День народного единства – со 2 по 4 ноября.