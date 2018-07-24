«Здоровья – самое главное». Сергей Лазарев поздравил Валерию с рождением ребёнка

Новости России. Профили певицы Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина разрываются от комментариев. Поводом стала недавно опубликованная фотография, на которой певица держит маленького ребенка на руках. Запись сопровождена хэштегами #невнук #детинашесчастье.

Многие пользователи предположили, что этот малыш – от суррогатной матери. Некоторые думают, что ребенок – крестный сын Валерии и Иосифа Пригожина или ребенок друзей.

Комментарий под записью оставил певец Сергей Лазарев. «Поздравляю от души! Здоровья – самое главное!», – написал он в комментарии.

«Появилась главная мотивация и цель». Сергей Лазарев – о своем сыне, новом альбоме и дружбе

А вот что пишут подписчики звездной пары:

«Валерия такая милая и малыш тоже. Какая разница, чей он. Просто знакомых каких-то».

«Не внук – это не значит, что их ребенок. Может и племянник, или ребенок друзей».

«Уж ещё одного ребёнка у них точно сил и средств хватит воспитать».

«Люди, ну какая вам разница, кем приходится этот ребенок. Просто пусть малыш будет здоров и вырастет достойным человеком».