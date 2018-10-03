Галыгин с семьей на стадионе поздравили Гончаренко с победой ЦСКА над «Реалом»

Шоумен Вадим Галыгин поздравил ЦСКА с победой над мадридским «Реалом».

Радостный ролик юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Матч проходил на стадионе «Лужники» и его посетили более 70 тысяч человек.

Компанию Вадиму Галыгину составила супруга и сын Вадим.

Встреча сенсационно завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

Шоумен поздравил с победой главного тренера ЦСКА – белоруса Виктора Гончаренко. Ранее он был тренером БАТЭ, ярым болельщиком которого является Вадим Галыгин – уроженец Борисова.