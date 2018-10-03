Галыгин с семьей на стадионе поздравили Гончаренко с победой ЦСКА над «Реалом»

Шоумен Вадим Галыгин поздравил ЦСКА с победой над мадридским «Реалом».
Радостный ролик юморист опубликовал на своей странице в Instagram. Матч проходил на стадионе «Лужники» и его посетили более 70 тысяч человек.
Компанию Вадиму Галыгину составила супруга и сын Вадим.
Встреча сенсационно завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.
Шоумен поздравил с победой главного тренера ЦСКА – белоруса Виктора Гончаренко. Ранее он был тренером БАТЭ, ярым болельщиком которого является Вадим Галыгин – уроженец Борисова.
Фото: скриншот из видео со страницы instagram.com/vadimgalygin
Вадим Галыгин:
Виктору Михайловичу посвящается!
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Менее, чем за сутки ролик посмотрели более 21 тысячи раз.
Сам Виктор Гончаренко посвятил победу ЦСКА Анатолию Капскому, который ушел из жизни в сентябре нынешнего года. Главный тренер клуба назвал Капского другом и вторым отцом, который всегда радовался победам и поздравлял с ними.
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