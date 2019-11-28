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Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт

28 ноября 2019 07:36
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Ирина Сепова, местная жительница:
Она всегда всем помогает, всех опекает, как итальянцы называют, мама Чоли, а теперь как тыквой стала заниматься, так девчонки называют ее тыквенной феей.

В деревне Андреевщина, что в двух шагах от Орши, живет мастерица на все руки. Физик по образованию и лирик в душе. Тамаре Щербо по силам сделать ковер из подушек и расписать сундук. Уютное гнездышко напоминает музей ремесел.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-1

Тамара Щербо, готовит блюда из тыквы:
Бабушка пряла, ткала, а дедушка был сапожником.

Два года назад, когда заболели родители, Тамара увлеклась здоровым питанием, хотя в отличной форме была всегда. Активистка решила посадить тыквы больше, чем картошки, и сама не ожидала, что вырастит тонну. Это вдохновило на кулинарные эксперименты.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-4

Тамара Щербо:
Стала тыкву кушать и везде ее добавлять: и в запеканки, и в супы. Ребята сначала страдали: «Мама, опять тыква!», – а потом как-то привыкли.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-7

Теперь тыква – №1 на семейном столе. Каротина в ней больше, чем в моркови, витаминов и антиоксидантов – море. Поэтому хрустящие семечки, сладкие цукаты и фирменные чипсы в ежедневном меню. Острые хозяюшка делает со снытью и барбарисом, сладкие – с медом и цитрусом.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-10

Тамара Щербо:
Я была на выставке в Москве, ходила со своими цукатами и просто всех угощала. Там были люди из Индии, Англии, никто не угадал, что это тыква.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-13

Эта осень подарила фее 1,5 тонны тыквы. На десерт появились тортики с тыквенным мармеладом и шоколадом.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-16

Тамара Щербо:
Выращивать легко и просто. Не надо ничем поливать, брызгать и не надо сильно удобрять.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-19

Часть урожая поселилась прямо в доме. Тыква не любит холода и влаги. Тамара обработала все плоды содой и красиво разложила по комнатам.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-22

Заболели? Этот рецепт из тыквы поможет при простуде

Мастерица работает педагогом в местном детдоме, учит итальянский и мечтает создать свое ИП, чтобы продвигать эко-продукт в массы. В деревне она уже собрала кружок по интересам. Фанаты делятся рецептами и придумывают новые блюда.

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт-25

Татьяна Медвецкая, местная жительница:
Заразила нас, понравилась нам очень тыква замечательный продукт. Я похудела на 7 кг.

# Здоровое питание # калейдоскоп # Ирина Сепова # Тамара Щербо # Татьяна Медвецкая # Фотофакт # Питание

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