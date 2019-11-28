Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт

Ирина Сепова, местная жительница:

Она всегда всем помогает, всех опекает, как итальянцы называют, мама Чоли, а теперь как тыквой стала заниматься, так девчонки называют ее тыквенной феей. В деревне Андреевщина, что в двух шагах от Орши, живет мастерица на все руки. Физик по образованию и лирик в душе. Тамаре Щербо по силам сделать ковер из подушек и расписать сундук. Уютное гнездышко напоминает музей ремесел.

Тамара Щербо, готовит блюда из тыквы:

Бабушка пряла, ткала, а дедушка был сапожником. Два года назад, когда заболели родители, Тамара увлеклась здоровым питанием, хотя в отличной форме была всегда. Активистка решила посадить тыквы больше, чем картошки, и сама не ожидала, что вырастит тонну. Это вдохновило на кулинарные эксперименты.

Тамара Щербо:

Стала тыкву кушать и везде ее добавлять: и в запеканки, и в супы. Ребята сначала страдали: «Мама, опять тыква!», – а потом как-то привыкли.

Теперь тыква – №1 на семейном столе. Каротина в ней больше, чем в моркови, витаминов и антиоксидантов – море. Поэтому хрустящие семечки, сладкие цукаты и фирменные чипсы в ежедневном меню. Острые хозяюшка делает со снытью и барбарисом, сладкие – с медом и цитрусом.

Тамара Щербо:

Я была на выставке в Москве, ходила со своими цукатами и просто всех угощала. Там были люди из Индии, Англии, никто не угадал, что это тыква.

Эта осень подарила фее 1,5 тонны тыквы. На десерт появились тортики с тыквенным мармеладом и шоколадом.

Тамара Щербо:

Выращивать легко и просто. Не надо ничем поливать, брызгать и не надо сильно удобрять.

Часть урожая поселилась прямо в доме. Тыква не любит холода и влаги. Тамара обработала все плоды содой и красиво разложила по комнатам.

Заболели? Этот рецепт из тыквы поможет при простуде Мастерица работает педагогом в местном детдоме, учит итальянский и мечтает создать свое ИП, чтобы продвигать эко-продукт в массы. В деревне она уже собрала кружок по интересам. Фанаты делятся рецептами и придумывают новые блюда.