Прямой эфир

«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП

27 ноября 2019 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери Марии, которая пострадала в ДТП.

О состоянии здоровья девушки режиссер рассказал в интервью Владимиру Познеру. Этот личный вопрос он задал в самом конце беседы. 

Андрей Кончаловский:
У Виктора Франкла главная философия: это иметь силу – найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима.  

«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП-1

Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky

Родители практически не комментируют информацию о дочери. ДТП случилось в 2013 году во Франции. Семья попала в аварию, девочка, которой в тот момент было 14 лет, не была пристегнута ремнем безопасности. Мария получила тяжелую черепно-мозговую травму. Девочка находилась в коме продолжительное время, затем последовала реабилитация. Ее ход и состояние здоровья Марии ни Юлия Высоцкая, ни Андрей Кончаловский не комментируют.  

«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП-4

Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky

У пары есть 16-летний сын Петр.   

«Пасту он варит, мне кажется, лучше меня». Юлия Высоцкая о сыне и любимом блюде (читать далее).  

# Звезды # калейдоскоп # Андрей Кончаловский # Мария Кончаловская # Юлия Высоцкая

Другие новости рубрики

Все новости
Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи
27 ноября 2019 09:45

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи

Рыбак умер от укуса морской змеи. Предыдущий такой случай произошёл 85 лет назад
27 ноября 2019 09:03

Рыбак умер от укуса морской змеи. Предыдущий такой случай произошёл 85 лет назад

Девушка победила на кулинарном конкурсе. Но случайно забыла, что для этого надо готовить
26 ноября 2019 15:15

Девушка победила на кулинарном конкурсе. Но случайно забыла, что для этого надо готовить