«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП
Новости России. Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери Марии, которая пострадала в ДТП.
О состоянии здоровья девушки режиссер рассказал в интервью Владимиру Познеру. Этот личный вопрос он задал в самом конце беседы.
Андрей Кончаловский:
У Виктора Франкла главная философия: это иметь силу – найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима.
Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky
Родители практически не комментируют информацию о дочери. ДТП случилось в 2013 году во Франции. Семья попала в аварию, девочка, которой в тот момент было 14 лет, не была пристегнута ремнем безопасности. Мария получила тяжелую черепно-мозговую травму. Девочка находилась в коме продолжительное время, затем последовала реабилитация. Ее ход и состояние здоровья Марии ни Юлия Высоцкая, ни Андрей Кончаловский не комментируют.
Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky
У пары есть 16-летний сын Петр.
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