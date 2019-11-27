«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП

Новости России. Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери Марии, которая пострадала в ДТП.

О состоянии здоровья девушки режиссер рассказал в интервью Владимиру Познеру. Этот личный вопрос он задал в самом конце беседы.

Андрей Кончаловский:

У Виктора Франкла главная философия: это иметь силу – найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима.