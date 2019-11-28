Прямой эфир

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы

28 ноября 2019 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Анастасия Макеева, корреспондент:
Отсутствие пастбищ вдохновило семью Коженевских создать вот такую мобильную дойку. Теперь 2 км от дома до буренок идут, как по маслу.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-1

8 лет назад Людмила и Анатолий сменили Гродно на деревню Мостки. Душа потянулась на малую родину родителей. Взрастили поголовье, как на дрожжах, а земли для выпаса так и остались в соседней деревне.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-4

Анатолий Коженевский, смастерил мобильную доильную установку:
Кузов у соседа взял, доильный аппарат купили, только каркас сварил и мотоблок присоединил, чтобы дождь не попал.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-7

Необычный гибрид подсмотрели у украинцев в Интернете. На борту доильного агрегата даже есть место для пассажиров.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-10

Людмила Коженевская, управляет мобильной доильной установкой:
Необычная техника, останавливаются и фотографируют. Особенно мужчины, которые ездят на тракторах.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-13

Два раза в день хозяюшка бороздит лесные просторы. На выходных с полевой дойкой помогает муж. Летом компанию составляют дети.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-16

Людмила Коженевская:
У меня есть идея, чтобы это было все быстрее  прицепить все это к машине, потому что мотоблок довольно медленно ездит и очень много времени уходит на дорогу.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-19

Рычит мотоблок, значит, мама приехала. За неделю «доильный комплекс» съедает 20 литров. Но это ничто по сравнению с ручной дойкой и перегоном стада из деревни в деревню.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-22

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-24

Людмила Коженевская:
В планах открыть фермерское хозяйство и заняться сыроделием.

«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы-27

# Год малой родины # калейдоскоп # Анатолий Коженевский # Людмила Коженевская # Фотофакт # транспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт
28 ноября 2019 07:36

Чипсы со снытью и барбарисом. Как белоруска готовит необычные блюда из тыквы на первое, второе и десерт

«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП
27 ноября 2019 19:41

«Цель, чтобы она выздоровела». Андрей Кончаловский впервые за долгое время рассказал о дочери, пострадавшей в ДТП

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи
27 ноября 2019 09:45

Мама оставила детей одних в комнате на пару минут, но затем увидела странные (и даже страшные) вещи