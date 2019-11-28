«Останавливаются и фотографируют». Гибрид машины и мотоблока: мобильную доильную установку смастерили белорусы

Анастасия Макеева, корреспондент:
Отсутствие пастбищ вдохновило семью Коженевских создать вот такую мобильную дойку. Теперь 2 км от дома до буренок идут, как по маслу.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Отсутствие пастбищ вдохновило семью Коженевских создать вот такую мобильную дойку. Теперь 2 км от дома до буренок идут, как по маслу.
8 лет назад Людмила и Анатолий сменили Гродно на деревню Мостки. Душа потянулась на малую родину родителей. Взрастили поголовье, как на дрожжах, а земли для выпаса так и остались в соседней деревне.
Анатолий Коженевский, смастерил мобильную доильную установку:
Кузов у соседа взял, доильный аппарат купили, только каркас сварил и мотоблок присоединил, чтобы дождь не попал.
Необычный гибрид подсмотрели у украинцев в Интернете. На борту доильного агрегата даже есть место для пассажиров.
Людмила Коженевская, управляет мобильной доильной установкой:
Необычная техника, останавливаются и фотографируют. Особенно мужчины, которые ездят на тракторах.
Два раза в день хозяюшка бороздит лесные просторы. На выходных с полевой дойкой помогает муж. Летом компанию составляют дети.
Людмила Коженевская:
У меня есть идея, чтобы это было все быстрее – прицепить все это к машине, потому что мотоблок довольно медленно ездит и очень много времени уходит на дорогу.
Рычит мотоблок, значит, мама приехала. За неделю «доильный комплекс» съедает 20 литров. Но это ничто по сравнению с ручной дойкой и перегоном стада из деревни в деревню.
Людмила Коженевская:
В планах открыть фермерское хозяйство и заняться сыроделием.