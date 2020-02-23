Украину на «Евровидении-2020» представит группа Go-A. Что о ней известно и какая будет песня

В Национальном отборе кроме Go-A участвовали Jerry Hail, KRUTЬ, David Axelrod, Khayat, а также группа Tvorchi. По результатам голосования судей и зрителей победители отбора набрали 12 баллов, опередив участника Khayat на три балла.

Представляя песню «Соловей» в соцсетях, коллектив отметил: «Жизнь – это опыт, а он бывает разным. Главное – никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций, даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь».