Украину на «Евровидении-2020» представит группа Go-A. Что о ней известно и какая будет песня

Новости Украины. На «Евровидении» в нидерландском Роттердаме Украину представит группа Go-A.
Коллектив выступает в стиле электрофолк и на конкурсе исполнит песню «Соловей».
Видео выступления смотрите здесь.
Новости Украины. На «Евровидении» в нидерландском Роттердаме Украину представит группа Go-A.
Коллектив выступает в стиле электрофолк и на конкурсе исполнит песню «Соловей».
Видео выступления смотрите здесь.
Фото: instagram.com/eurovision.ua
В Национальном отборе кроме Go-A участвовали Jerry Hail, KRUTЬ, David Axelrod, Khayat, а также группа Tvorchi. По результатам голосования судей и зрителей победители отбора набрали 12 баллов, опередив участника Khayat на три балла.
Представляя песню «Соловей» в соцсетях, коллектив отметил: «Жизнь – это опыт, а он бывает разным. Главное – никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций, даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь».
Фото: instagram.com/eurovision.ua
Группа Go-A появилась в Киеве в 2012 году. «За это время мы прошли много испытаний, но именно в 2019 закончилась старая страница истории группы и началась новая. Новый состав, новая музыка, новая студия, на которой мы отправляем наши чувства и эмоции в левый и правый каналы аудиофайлов».
В состав группы входят четыре участника. В своем творчестве коллектив объединяет украинские фолклорные мелодии и вокал с современными битами.
Фото: instagram.com/go_a_band
Конкурс «Евровидение» в нынешнем году примут Нидерланды. Вокальное шоу состоится в мае.
В 2019 году Украина не участвовала в конкурсе. В Национальном отборе победила певица MARUV, но артистка не пришла к пониманию с Национальной общественной телекомпанией Украины и не поехала в Израиль.
Певица MARUV и «Евровидение-2019». Ситуация в вопросах и ответах (читать далее).