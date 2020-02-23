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Украину на «Евровидении-2020» представит группа Go-A. Что о ней известно и какая будет песня

23 февраля 2020 13:40
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Новости Украины. На «Евровидении» в нидерландском Роттердаме Украину представит группа Go-A.

Коллектив выступает в стиле электрофолк и на конкурсе исполнит песню «Соловей».

Видео выступления смотрите здесь

Украину на «Евровидении-2020» представит группа Go-A. Что о ней известно и какая будет песня-1

Фото: instagram.com/eurovision.ua

В Национальном отборе кроме Go-A участвовали Jerry Hail, KRUTЬ, David Axelrod, Khayat, а также группа Tvorchi. По результатам голосования судей и зрителей победители отбора набрали 12 баллов, опередив участника Khayat на три балла. 

Представляя песню «Соловей» в соцсетях, коллектив отметил: «Жизнь – это опыт, а он бывает разным. Главное – никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций, даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь». 

Украину на «Евровидении-2020» представит группа Go-A. Что о ней известно и какая будет песня-4

Фото: instagram.com/eurovision.ua 

Группа Go-A появилась в Киеве в 2012 году. «За это время мы прошли много испытаний, но именно в 2019 закончилась старая страница истории группы и началась новая. Новый состав, новая музыка, новая студия, на которой мы отправляем наши чувства и эмоции в левый и правый каналы аудиофайлов». 

В состав группы входят четыре участника. В своем творчестве коллектив объединяет украинские фолклорные мелодии и вокал с современными битами. 

Украину на «Евровидении-2020» представит группа Go-A. Что о ней известно и какая будет песня-7

Фото: instagram.com/go_a_band  

Конкурс «Евровидение» в нынешнем году примут Нидерланды. Вокальное шоу состоится в мае. 

В 2019 году Украина не участвовала в конкурсе. В Национальном отборе победила певица MARUV, но артистка не пришла к пониманию с Национальной общественной телекомпанией Украины и не поехала в Израиль. 

Певица MARUV и «Евровидение-2019». Ситуация в вопросах и ответах (читать далее). 

# Евровидение 2020. Нидерланды # калейдоскоп # Фотофакт

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