Невеста заказала свадебное платье и была неприятно удивлена. В посылке оказалось нечто совсем иное

Многие невесты считают, что идеальное свадебное платье – самая важная часть свадьбы. Поэтому на его поиск понадобится очень много времени.

Как сообщает Daily Mirror, походы в свадебные салоны могут утомлять, особенно если девушка представляла это счастливое событие с самого детства. Чтобы избежать лишней суеты, одна женщина решила отказаться от долгих примерок в магазинах и неспешно выбрала то, что нужно, в интернет-магазине.

Но когда наряд доставили из Китая, он даже отдалённо не напоминал то платье мечты, которое невеста увидела на сайте. Более того, оно было настолько ужасным, что женщине пришлось купить совершенно другое для такого важного дня.

«Слева то, что она заказала. Справа то, что доставили. Она нашла новое хорошее платье, но каков же провал с онлайн-покупкой!» – написала подруга девушки в группе соцсети Facebook.