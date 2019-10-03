Пудель с лицом человека. Собака прославилась своей необычной внешностью

Необычный пудель из США стал звездой интернета благодаря своей внешности. Дело в том, что пес Нори очень похож на людей: у него большие глаза миндалевидной формы и сомкнутые губы, как у человека, пишет Daily Mail. Хозяева пса поначалу не замечали, что их питомец чем-то отличается от других собак. Они не догадывались, что Нори станет известным на весь мир.

Фото: instagram.com/norichiban

Такая внешность у пса получилась в результате смеси австралийского пуделя и той-пуделя. Когда хозяин заметил нетипичную внешность своей собаки, он начал публиковать в социальные сети забавные кадры. Позже мужчина наткнулся на кадры очень похожего пса по кличке Йоги, который уже давно прославился благодаря своей внешности. В комментариях хозяин Нори оставил фото своего пуделя и в шутку поинтересовался, не братья ли оба питомца.

На Нори моментально обратили внимание пользователи социальных сетей и журналисты. Хозяева позже признались, что их собаке прохожие оказывают особенно много внимания. Когда они показали в соцсетях своего питомца, когда он еще был щенком, многие заметили, что он похож на Чубакку из фильма «Звездные войны».

Хозяева завели для Нори и своего второго пса отдельный Instagram-аккаунт.

Фото: instagram.com/norichiban