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Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме

04 октября 2019 08:52
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Мама двух дочек придумала действенный способ, как успокоить детей и быстро уложить их спать.

Джессика из США гуляла по одному из торговых центров и покупала различные вещи для своей семьи, пишет Metro. В какой-то момент она заметила магазин, в котором продавались красивые пижамы для детей. Мама моментально придумала способ, как принести радость от покупки не только девочкам, но и себе с мужем.

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Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме-1

Фото: facebook.com/jessica.taylor.507

Дело в том, что дочки Джессики очень активны, и уложить их спать бывает проблематично. Перед сном сестры бегают по дому и шумят, а после, взбудораженные, долго не могут уснуть. Женщина не ругала девочек за их гиперактивность, а придумала маленькую хитрость.

Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме-4

Фото: facebook.com/jessica.taylor.507

Женщина все же купила красивые спальные наряды и преподнесла их дочкам. Она рассказала девочкам, что новые пижамы светятся в темноте. Но для того, чтобы они сияли, нужно перед сном как следует напитать их светом от ламп.

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Девочки оценили новые пижамы и теперь каждый вечер не бегают по дому, а лежат под светом. Спустя какое-то время сестры так и засыпают на полу, а их родители аккуратно перекладывают малышек в кровати.

Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме-7

Фото: facebook.com/jessica.taylor.507

Джессика поделилась лайфхаком на своей страничке в соцсети. Ее пост стал популярным и собрал 204 тысячи лайков и 64 тысячи комментариев. Пользователей очень развеселила идея Джессики, многие признались, что при необходимости воспользуются способом.

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# Дети и родители # калейдоскоп

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