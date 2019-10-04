Женщина придумала способ, как быстро укладывать детей спать. Всё дело в пижаме

Джессика из США гуляла по одному из торговых центров и покупала различные вещи для своей семьи, пишет Metro. В какой-то момент она заметила магазин, в котором продавались красивые пижамы для детей. Мама моментально придумала способ, как принести радость от покупки не только девочкам, но и себе с мужем.

Дело в том, что дочки Джессики очень активны, и уложить их спать бывает проблематично. Перед сном сестры бегают по дому и шумят, а после, взбудораженные, долго не могут уснуть. Женщина не ругала девочек за их гиперактивность, а придумала маленькую хитрость.

Женщина все же купила красивые спальные наряды и преподнесла их дочкам. Она рассказала девочкам, что новые пижамы светятся в темноте. Но для того, чтобы они сияли, нужно перед сном как следует напитать их светом от ламп.

Мама отругала дочь перед сном. Малышка смогла преподать ей урок, сказав всего 3 слова

Девочки оценили новые пижамы и теперь каждый вечер не бегают по дому, а лежат под светом. Спустя какое-то время сестры так и засыпают на полу, а их родители аккуратно перекладывают малышек в кровати.