«Играю с утра до вечера». Геймдизайнер Хидэо Кодзима рассказал о процессе создания игр и о себе

Когда стало известно о приезде Кодзимы в Россию, в социальных сетях появилось множество восторженных отзывов. Также в некоторых соцсетях возникли различные шутки, вроде выползающего на экран мультяшного Хидэо при нажатии на слова «Кодзима гений».

Новости России. Знаменитый японский геймдизайнер Хидэо Кодзима стал гостем популярного российского шоу , где немного рассказал о себе.

Сам Хидэо, по его словам, гением себя не считает, но поскольку все так про него говорят, он надеется однажды стать гением. Кодзима заметил, что ощущает некоторое давление этого титула, но оно лишь помогает ему делать более качественные игры.

Хидэёо принимает непосредственное участие на всех этапах создания игры – начиная от написания сценария, и заканчивая производством. Ему приходится думать сразу обо всех аспектах игры: персонажах, истории и о том, что происходит на экране. И, видя общую картину, Кодзима начинает постепенно детализировать её и воплощать своё представление в реальность.

Геймдизайнер также упомянул, что сам играет в свои игры. Очень часто бывает, что играет с утра до вечера, отвлекаясь только на то, чтобы посмотреть фильм или почитать книгу.

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