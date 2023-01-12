Акулу выбросило на берег. Сёрфер не побоялся и спас её с мелководья

Акулу выбросило на берег, но бесстрашный серфер ее спас. Его поступок оценили неравнодушные люди.

Мужчина увидел акулу, которая лежала на мелководье у берегов Австралии. Он хотел подтолкнуть ее на глубину доской для серфинга. Но после нескольких попыток понял, что ему придется в буквальном смысле взять дело в свои руки, сообщает The New York Post.

Серферу пришлось поднять сопротивляющуюся акулу и унести в океан. Мужчина определил, что у хищной рыбы был заостренный нос синего цвета. Вполне возможно, это была синяя акула. Он добавил, что занимается серфингом на этом пляже более 40 лет и редко мог видеть там акул, тем более так близко к берегу.

В Сети героя похвалили за то, что он рисковал жизнью, спасая рыбину. Люди написали, что другие, скорее всего, прошли бы мимо.

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